Antakya'daki konaklama merkezinde tahliye süreci vatandaşlara anlatıldı - Son Dakika
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Antakya'daki konaklama merkezinde tahliye süreci vatandaşlara anlatıldı

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Antakya\'daki konaklama merkezinde tahliye süreci vatandaşlara anlatıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cansuyu Geçici Konaklama Merkezi'nde tahliye süreci kapsamında vatandaşlara bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda Kaymakam Abdullah Akdaş, sürecin mağduriyet yaşanmaması için kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirtti.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan Cansuyu Geçici Konaklama Merkezi'nde yürütülen tahliye süreci kapsamında vatandaşlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Vali Yardımcısı ve Kaymakam Abdullah Akdaş, toplantıda vatandaşlarla bir araya gelerek tahliye sürecine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Toplantıda, geçici konaklama merkezinde gerçekleştirilecek tahliye işlemleri kapsamında izlenecek usul ve esaslar vatandaşlara ayrıntılı şekilde aktarıldı. Sürecin işleyişine ilişkin bilgilendirmelerin yapıldığı toplantıda, vatandaşların tahliyeye ilişkin görüş, talep ve önerileri de dinlendi.

Kaymakam Abdullah Akdaş, tahliye sürecinin vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü belirtti. Akdaş, süreç kapsamında gerekli çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Toplantıda vatandaşların yönelttiği konular da değerlendirilirken, tahliye sürecinin sağlıklı şekilde yürütülmesi amacıyla ilgili kurumlar arasındaki koordinasyonun devam edeceği belirtildi.

Kaynak: İHA
Abdullah AKDAŞAntakyaHatayYerelSon Dakika

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