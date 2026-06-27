Antakya\'nın yerinden edilen mozaiklerinin replikaları görücüye çıktı

Hatay'ın Antakya ilçesinden çıkan ve yurt dışında sergilenen mozaiklerin replikalarını bir araya getiren sergi ziyarete açıldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Antakya Sanat Müzesi Derneği iş birliğinde hazırlanan "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri: Dağılmış Bir Mirası Birleştirmek" sergisi düzenlenen Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'nde serginin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına; Antakya Belediye Başkanı Sayın İbrahim Naci Yapar ile İl Müdürümüz Sayın Abdullah Dinç katıldı. Antakya'nın tarihi ve kültürel mirasını yansıtan mozaiklerin bir araya getirildiği serginin, bölgenin zengin kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Sergide; 1932-1939 yılları arasında gerçekleştirilen arkeolojik kazılar sonucunda gün yüzüne çıkarılan ve bugün dünyanın farklı müzelerinde sergilenen Antakya mozaiklerinin replikaları yer alıyor. - HATAY