Antalya Adliyesi'nde İftar Buluşması - Son Dakika
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Antalya Adliyesi'nde İftar Buluşması

Antalya Adliyesi\'nde İftar Buluşması

Yargı mensupları, Antalya Adliyesi'nde düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

14.03.2025 23:05
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Antalya Adliyesinin düzenlediği iftar programında yargı mensupları ve adliye çalışanları bir araya geldi.

Antalya Adliyesi, Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve dayanışmayı pekiştiren bir iftar programına ev sahipliği yaptı. İftar sonrası konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, yargı mensuplarına ve adliye çalışanlarına teşekkür ederek, "Adaletin tesisi için büyük bir sorumlulukla çalışan hakim, savcı ve adliye personelimiz, bu büyük ailenin vazgeçilmez parçalarıdır. Gösterdiğiniz özveri, toplumun adalete güvenini pekiştiriyor. Dayanışma içinde çalışmamız, adliyemizi daha huzurlu bir çalışma ortamına dönüştürüyor" dedi.

"Bu sofrada hep birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk"

Başsavcı Kahveci, mesleki dayanışmanın önemine de vurgu yaparak, "Ramazan ayının birleştirici gücü vesilesiyle bir araya gelmek, aramızdaki bağları kuvvetlendiriyor. Bu sofrada hep birlikte olmak bizim için büyük bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan da ekip ruhunun yargı teşkilatındaki önemine dikkat çekerek, "Adaletin sağlanmasında her birimizin emeği çok kıymetli. Bu tür buluşmalar, meslektaşlık bağlarımızı güçlendiriyor" dedi.

Samimi bir atmosferde geçen program, sıcak sohbetler, iyi dilekler ve gelecek Ramazanlarda da bir araya gelme temennileriyle sona erdi. Katılımcılar, iftar programından memnuniyetle ayrıldı. 14 Mart'ta Antalya Adliyesi hizmet binasında düzenlenen iftara, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Adalet Komisyonu Başkanı Hayati Karaaslan, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri, Ağır Ceza ve Ticaret Mahkemesi Başkanları, hakimler, savcılar, adliye personeli ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Adliyesi'nde İftar Buluşması - Son Dakika

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