Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Atatürk'e Anma Mesajı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz Ata'm, dün, bugün, yarın ve daima sen hep bizimlesin. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşı'mızın Başkumandanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Böcek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek'in mesajı şöyle:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, fikirleri ve devrimleriyle Türk ulusunun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da boğazımızda koca bir düğüm, gözlerimizde yaş, kalplerimizde Atatürk'e olan bağlılığımız ve sevgimiz var. Azmi, cesareti ve onuru ile bizlere örnek olan, bugün sahip olduğumuz kazanımların yolunu açan, çağdaşlığın sembolü Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde O'na olan özlemimizi bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk; uzun savaşlardan ve yenilgilerden yorgun düşmüş, umutsuz bir milleti azim ve kararlılıkla ayağa kaldırmış, her zaman inandığı ve güvendiği Türk milleti ile birlikte başlattığı mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır. Atatürk, askeri alandaki başarılarını devlet adamı kimliğiyle de devam ettirmiş, düşünceleriyle ve devrimleriyle Cumhuriyetimizin ilanını takip eden süreçte devlet yönetimi, sosyal hayat, bilim, kültür, sanat ve ekonomi gibi alanlarda birçok yenilik hamlesini başarıyla gerçekleştirmiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine taşımıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin gönlünde taht kurmuş, tüm dünyanın da takdirine mazhar olmuş büyük bir liderdir. Atatürk'ün gerçekleştirmiş olduğu modernleşme ve dönüşüm hamleleri ile ortaya koyduğu vizyon bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek Cumhuriyetimize duyduğu büyük inancı ve güveni vurgulayan Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırasına sahip çıkmak, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için azimle çalışmak en önemli vazifelerimizdendir.

Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli bilinci, mücadele azmi ve liderlik vasfı ile genç nesiller için eşsiz bir örnek olurken dünya tarihine damga vuran kişiler arasında da yerini almıştır. Hayatının her anını bu vatana adayan Ata'mızın izinden ayrılmadan yürümek, Türkiye Cumhuriyeti'ni ?b?diy?t? kadar yaşatmak, ilke ve devrimlerinin yılmaz koruyucuları olmak en büyük vazifenizdir. Ata'mızın, 'Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir' sözünü hiç ama hiç unutmayın. Aziz Ata'm, dün, bugün, yarın ve daima sen hep bizimlesin. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşı'mızın Başkumandanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum."