Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Atatürk'e Anma Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Atatürk'e Anma Mesajı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sevgi, saygı ve özlemle andı.

09.11.2024 10:46  Güncelleme: 11:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Aziz Ata'm, dün, bugün, yarın ve daima sen hep bizimlesin. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşı'mızın Başkumandanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Başkan Böcek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Böcek'in mesajı şöyle:

"Cumhuriyetimizin kurucusu, fikirleri ve devrimleriyle Türk ulusunun önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde sevgi, saygı, rahmet, minnet ve özlemle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Her 10 Kasım'da olduğu gibi bu 10 Kasım'da da boğazımızda koca bir düğüm, gözlerimizde yaş, kalplerimizde Atatürk'e olan bağlılığımız ve sevgimiz var. Azmi, cesareti ve onuru ile bizlere örnek olan, bugün sahip olduğumuz kazanımların yolunu açan, çağdaşlığın sembolü Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 86'ncı yıl dönümünde O'na olan özlemimizi bir kez daha dile getiriyor, büyük önderimizi şükranla anıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk; uzun savaşlardan ve yenilgilerden yorgun düşmüş, umutsuz bir milleti azim ve kararlılıkla ayağa kaldırmış, her zaman inandığı ve güvendiği Türk milleti ile birlikte başlattığı mücadeleyi zaferle sonuçlandırmıştır. Atatürk, askeri alandaki başarılarını devlet adamı kimliğiyle de devam ettirmiş, düşünceleriyle ve devrimleriyle Cumhuriyetimizin ilanını takip eden süreçte devlet yönetimi, sosyal hayat, bilim, kültür, sanat ve ekonomi gibi alanlarda birçok yenilik hamlesini başarıyla gerçekleştirmiştir. Yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine taşımıştır.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk milletinin gönlünde taht kurmuş, tüm dünyanın da takdirine mazhar olmuş büyük bir liderdir. Atatürk'ün gerçekleştirmiş olduğu modernleşme ve dönüşüm hamleleri ile ortaya koyduğu vizyon bizlere büyük sorumluluklar yüklemektedir. 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek Cumhuriyetimize duyduğu büyük inancı ve güveni vurgulayan Gazi Mustafa Kemal'in aziz hatırasına sahip çıkmak, Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalması için azimle çalışmak en önemli vazifelerimizdendir.

Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli bilinci, mücadele azmi ve liderlik vasfı ile genç nesiller için eşsiz bir örnek olurken dünya tarihine damga vuran kişiler arasında da yerini almıştır. Hayatının her anını bu vatana adayan Ata'mızın izinden ayrılmadan yürümek, Türkiye Cumhuriyeti'ni ?b?diy?t? kadar yaşatmak, ilke ve devrimlerinin yılmaz koruyucuları olmak en büyük vazifenizdir. Ata'mızın, 'Sizler, yani yeni Türkiye'nin genç evlatları! Yorulsanız dahi beni takip edeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla ve asla yorulmazlar. Türk Gençliği gayeye, bizim yüksek idealimize durmadan, yorulmadan yürüyecektir' sözünü hiç ama hiç unutmayın.  Aziz Ata'm, dün, bugün, yarın ve daima sen hep bizimlesin. Bu duygu ve düşüncelerle Kurtuluş Savaşı'mızın Başkumandanı ve Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgi, saygı, özlem, rahmet ve minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Muhittin Böcek, Kültür Sanat, 10 Kasım, Politika, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Atatürk'e Anma Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
22:16 Ünlü firma Türkiye’deki modellerini geri çağırdı Ünlü firma Türkiye'deki modellerini geri çağırdı
21:53 Şanlıurfa’da hastasını taciz eden doktor tutuklandı Şanlıurfa'da hastasını taciz eden doktor tutuklandı
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
14:12 Mansur Yavaş’tan Ankara’da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama
14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
14:07 Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi
14:05 Elektrikte büyük zam tartışması yeniden gündemde Elektrikte büyük zam tartışması yeniden gündemde
13:59 Ece Erken eski kocası Serkan Uçar’ı icraya veriyor Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor
13:55 İspanya’da aniden meydana gelen yeni sel felaketi büyük hasara yol açtı İspanya'da aniden meydana gelen yeni sel felaketi büyük hasara yol açtı
13:54 Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi’den jet hızında açıklama Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama
13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 11:15:42. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten Atatürk'e Anma Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.