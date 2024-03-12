Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti. Başkan Böcek, Akdeniz'in temiz kalması ve gelecek nesillerin daha temiz denizlere kavuşması için etkin yöntemler hayata geçireceklerini belirterek, "Denizlerimizdeki doğal dengeyi koruyacak ve geleneksel balıkçılığı destekleyeceğiz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Başkan Adayı Muhittin Böcek, Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı konumunda olan Antalya Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti. Balıkçılar, Başkan Böcek'in ziyaretinden memnuniyet duyduklarını belirterek, iki yıl öncesine kadar atıl vaziyette olan barınağa yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Böcek de 5 yıl boyunca Antalya'ya yaptığı ve gelecek dönem için planladığı projeleri anlattı.
Başkan Böcek, özellikle Akdeniz'in temiz kalması için Büyükşehir Belediyesi olarak önemli hizmetler gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Bunun için "Toros 07" isminin verildiği Çevre Denetim Teknesi'nin gece gündüz aralıksız çalıştığını belirten Başkan Böcek, denetim teknesinin Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'ne (EGDS) çevrim içi bağlanıp görüntülerin anında aktarılmasına da imkan tanıdığını paylaştı.
Başkan Böcek bu sistemin daha da geliştirileceğini duyurarak, şöyle konuştu:
"EGDS SİSTEMİ GELİŞTİRİLECEK"
"Denizlerimizin sorumluluğunu alıyor ve koruyoruz. Gemi kaynaklı kirliliğin önlenmesi için kurduğumuz Elektronik Gemi Denetleme Sistemi'mizi geliştireceğiz. 24 saat esaslı yüksek çözünürlüklü kameralar, radar ve Otomatik Tanımlama Sistemi'yle kirlilik tespiti ve denetimlerimizi güçlendireceğiz. Antalya Körfezi'nde gemi ve deniz araçları kaynaklı yaşanan kirliliği, Türkiye'de çığır açan sistemimizle en düşük seviyeye düşürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın, misafirlerimizin ve gelecek nesillerin daha temiz denizlere kavuşması için etkin yöntemler hayata geçireceğiz."
"YAPAY RESİF ALANLARI OLUŞTURACAĞIZ"
Böcek, balıkçılara Yapay Resif Alanları oluşturarak Akdeniz'de biyoçeşitliliği de koruyacaklarını açıkladı. Başkan Böcek, "Akdeniz'imizin balıklarına ve diğer deniz canlılarımıza, biyoçeşitliliği gözeterek yaşam alanları oluşturacak ve bu korunaklı alanlarda popülasyonlarının artışını destekleyeceğiz. Denizlerimizdeki doğal dengeyi koruyacak ve geleneksel balıkçılığı destekleyeceğiz" diye konuştu.
"DENİZCİMİZİ KORUYACAĞIZ"
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin denizcinin Akdeniz'de rahat etmesi için her zaman destek olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, yeni dönem yapacağı çalışmalara ilişkin, "Deniz araçlarımızın ihtiyacı doğrultusunda Deniz Araçları Atık Alım İstasyonları ve Tekne İndirme Rampaları kuracağız. Deniz çeşitliliğini destekleyecek balık salımı, atık ağ toplama ve geri dönüşümü gibi çalışmalarımızla denizcilerimizin geleceğine destek vereceğiz. Hem denizcilerimize destek olacak hem de denizimizi koruyacağız" dedi.
BALIKÇILARA ÇİZME VE YAĞMURLUK
Böcek, ziyaretinin ardından balıkçı esnafı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Gemi Denetim Teknesini inceledi. Daha sonra balıkçı esnafına Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından çizme ve yağmurluk verildi.
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