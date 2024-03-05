Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk'ün Antalya'ya Gelişinin 94. Yıl Dönümünü Kutladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümünü kutlamak üzere bir mesaj yayımladı. Böcek mesajında, 'Bugün hem tarım hem turizm alanında adını dünyaya duyuran güzel Antalya'mızı Ata'mızın ilke ve devrimlerinden ayrılmadan daha da ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz' dedi.

05.03.2024 11:18  Güncelleme: 11:50
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümünü kutlamak üzere bir mesaj yayımladı. Böcek mesajında, "Bugün hem tarım hem turizm alanında adını dünyaya duyuran güzel Antalya'mızı Ata'mızın ilke ve devrimlerinden ayrılmadan daha da ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümünü, yayımladığı mesajla kutladı. Başkan Böcek'in mesajı şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Antalya'mıza gelişinin 94'üncü yıl dönümünde saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

6 Mart 1930 tarihi, Cumhuriyet'e ve değerlerine gönülden bağlı, Atatürk'ün izinden ayrılmadan yürüyen Antalyalılar için son derece anlamlı bir gündür. Antalyalıların büyük coşku, heyecan ve sevinçle karşıladığı Türk ulusunun büyük önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişi, aradan geçen 94 yıla rağmen bizleri hala heyecanlandırıyor. 94 yıl önce Ata'mızın ziyaretiyle onurlanan güzel şehrimizde bugün de aynı gurur ve heyecanı yaşıyor olmak bizler için ayrı bir mutluluk vesilesidir.

Antalya ziyareti sırasında birçok noktaya uğrayan Ata'mız, Antalya'nın güzellikleri karşısında kentimize hayran kalmış, gördüğü güzelliklerden etkilenerek 'Hiç şüphesiz ki Antalya dünyanın en güzel yeridir' sözleriyle şehrimizi onurlandırmıştır. Bugün hem tarım hem turizm alanında adını dünyaya duyuran güzel Antalya'mızı Ata'mızın ilke ve devrimlerinden ayrılmadan daha da ileriye taşımak için azim ve kararlılıkla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz.

94 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü büyük bir coşkuyla karşılayan ve bağrına basan Antalya halkı, O'nun emanetlerine sahip çıkma kararlılığından ayrılmadan izinde yürümeye devam etmektedir.

Büyükşehir Belediyesi olarak Atamızın Antalya'mızı ziyaretini çeşitli etkinliklerle kutluyoruz. Bu kapsamda 6 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda Koray Avcı konseri düzenliyoruz. Tüm hemşerilerimi, Koray Avcı konserine ve bu anlamlı günü coşkuyla kutlamaya davet ediyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle Antalya'ya gelişinin 94'üncü yıl dönümünde Ata'mızı bir kez daha saygı, sevgi, minnet ve rahmetle anıyorum. Ata'mızın devrim ve ilkeleri doğrultusunda emaneti olan Cumhuriyetimiz ve Antalya'mız için azimle, gururla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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