Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hal esnafıyla buluştu

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, güne hal esnafıyla 'merhaba' dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, milletvekilleri Cavit Arı ve Aliye Coşar, Muratpaşa Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ümit Uysal, Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal ile birlikte Antalya Toptancı Hali'nde, komisyon ve üreticilerle bir araya geldi.

Antalya Toptancı Hali'nde Başkan Böcek, hal esnafının yoğun ilgisiyle karşılandı. Başkan Böcek hal esnafıyla sohbet ederek hayırlı işler diledi. Başkan Böcek daha sonra Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Hasan Ali Yılmaz ve Antalya Tüccarlar Derneği Başkanı Adalet Yandık'ın misafiri oldu. Yılmaz ve Yandık Başkan Muhittin Böcek'in 5 yıl boyunca kendilerine çok yardımcı olduğunu belirterek, hallere bakış açısı için teşekkür etti.

"Başarı sizlerin sayesinde"

Başkan Muhittin Böcek, halden anlayan bir belediye başkanı olarak 5 yıl boyunca yerelden kalkınma hamlesiyle başta üreticiler olmak üzere herkesin yanında olduklarını söyledi. Antalya Hali'nin işlem hacmi açısından İstanbul'dan sonra ikinci sırada olduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, "15 Ocak itibarıyla işlem hacminde 1. sıraya geldik. Bu başarı sizlerin sayesindedir. Bin 927 komisyoncu ve tüccarımız, 400'ün üzerinde çalışma arkadaşlarımız var. Hatırlarsanız geçen seçim öncesinde halleri kapatmaya kadar gitmişlerdi ama sizler, bizler buna fırsat vermedik" dedi.

"Hallerde yeni tesisler kuracağız"

"Yerelden kalkınmada üretimle ilgili elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diyen Başkan Böcek yaptıkları çalışmaları şöyle anlattı:

"Şimdi yeni bir dönem için 27 gün var. Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle herkesin belediye başkanı olarak azim ve gururla 5 yıl daha hizmete talibiz. Ticaret Bakanlığı kayıtlarına göre Türkiye'de en çok toptancı haline sahip belediyeyiz. Hallerimizin altyapı eksiklerini giderdik. Antalya'daki 55 sulama kooperatifinin sulama suyunda kullandığı elektriğin yüzde 85'ini Büyükşehir Belediyesi olarak biz ödüyoruz. Kumluca Gıda Kurutma Tesisi ve Yaş Meyve Sebze Paketleme Tesisi ile istihdama katkı sağlayacağız. Bu ekonomik sıkıntıları aşmak için sizler, bizler hep beraber çalışacağız. Yeni dönemde de hallerde yaş sebze ve meyve paketleme tesisleri kurarak hem yeni istihdam alanları oluşturacak hem de üreticimizin daha fazla kazanmasını sağlayacağız." - ANTALYA