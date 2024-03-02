Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu\'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek, Kumluca Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Köleoğlu'nun Seçim Koordinasyon Merkezi açılışını yaptı. Başkan Böcek, hayata geçirdikleri ANTSU projesi ile Antalyalılara Kumluca'dan çıkardıkları kaynak suyunu piyasanın üçte bir fiyatına sunduklarını belirterek, "Damacana 75-80 TL olmuş. Biz 25 TL'den veriyoruz. Vatandaş ucuz su ile buluşuyor" dedi.

Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Aliye Coşar, ilçe başkanları ve adayları, meclis üyeleri ve adayları, muhtarlar, STK temsilcileri, çok sayıda partili ve vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan SKM açılışında, 5 yıllık süre içerisinde Kumluca'ya yapılan hizmetlerin anlatıldığı film izlendi.

"ANTALYA KUMLUCA'NIN SUYUNU İÇİYOR"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Kumlucalı vatandaşların karşısına Kumluca Karaağaçta Büyükşehir Belediyesi'nin ANTSU tesislerinde çıkartılan su ile sahneye çıktı. Başkan Muhittin Böcek, "Bu suyu Kumluca Karaağaç'tan çıkartıyoruz. Kumluca'nın suyu. Antalyalı vatandaşımız Kumluca'nın suyunu içiyor. Damacana 75-80 TL olmuş. Biz 25 TL'den veriyoruz. Vatandaş ucuz su ile buluşuyor" dedi.

"YARALARI BİRLİKTE SARDIK"

Kumluca'da geçen yıl yaşanan sel felaketini hatırlatan Başkan Muhittin Böcek, itfaiye ekipleriyle birlikte gece yola çıkarak, Finike'nin 2 mahallesinde ve Kumluca'da vatandaşların yaralarını sardıklarını söyledi. Antalya'da 21 hal bulunduğunu belirten Başkan Muhittin Böcek, "1921 tüccar ve komisyoncumuzla her zaman bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz. Kumluca'da çiftçi kart projemizi hayata geçirdik. Dijital Tarım uygulamasını ilk Kumluca'da başlattık. Köylülerimize, üreticilerimize gerekli tohum, fide ve ilaç desteği gibi her alanda yanında olduk. Benim Kumluca'da çok emeğim var. Dereli içinde Gölcük de çift sürdüm. Kumlucalı arkadaşlarımızla birlikte çok çalıştık. Kumluca'da 41 mahalle muhtarımızla toplantı yaparak, kimseyi ayırt etmeden hizmetlerimizi yaptık. Kumluca'da muhtarlarımızdan, STK temsilcilerinden gelen talepler doğrultusunda yapılması gerekenleri talepler doğrultusunda hayata geçirdik" dedi.

KUMLUCA'YA 855 MİLYON TL YATIRIM

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Kumluca'da hayata geçirdiği projeleri anlatan Başkan Böcek, Kumluca'ya 855 milyon TL yatırım yaptıklarını açıkladı. Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"ASAT bölgemize 211 km içme suyu hattı, 18 km kanalizasyon hattı döşedi. 159 km yol yatırım yaptık. Kumluca'nıza güreşlerin, deve güreşi, konser ve birçok etkinliğin yapılabileceği Atatürk Stadyumu'nu kazandırıyoruz. Kumca Çocuk Kreşi ve Gündüz Bakımevi, Kumluca Yaş Sebze Meyve Paketleme Tesisi, Kumluca Sebze Meyde Kurutma Tesisi, Beykonak'ta Kapalı Devre Tarımsal Sulama Tesisi, sel afet döneminde gerekli destekleri sağladık. Dijital Tarım uygulamasını ilk Kumluca'da başlattık. Köylülerimize, üreticilerimize gerekli tohum, fide ve ilaç desteği gibi her alanda yanında olduk. Eğitim yardımları, sosyal yardımlarla vatandaşımıza dokunduk. Köylümüzün kentlimizin oylarını talibim. Sizlerin oyunu beş yıl daha namusum gibi koruyacağıma söz veriyorum."

"BÖCEK BİZİM BABAMIZ OLDU"

Kumluca Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Köleoğlu da göreve geldikten sonra önce pandemi, daha sonrasında da büyük bir sel felaketi yaşadıklarını hatırlatarak, "Sorunlarımızı Başkan Böcek'in masasına götürdük. Yardım istedik zorlu süreçte bizim babamız oldu. Sıcak asfaltımızı yaptı. Kumluca Atatürk Stadyumunu işbirliğiyle ilçemize kazandırdı. Batı ilçemizin en büyük camisi yapılıyordu. 8 yıl tamamlanamamış yarısına kadar gelmiş bir cami inşaatını da yine Büyükşehir ve Kumluca Belediyesi olarak bitirdik" dedi.

"ÇILGIN PROJEMİZ İNSAN"

Köleoğlu, ötekisi olmayan bir Kumluca oluşturmak için çıktığı yolda Antalya Büyükşehir ve Kumluca Belediyesi iş birliğiyle Kumluca'nın kalkınması, mutlu bir kent olması için çalıştıklarını belirterek, "Bugüne kadar 50 projeyi hayata geçirdik. İnsan odaklı çalıştık, gerçekleştirdik. 50 icraat gerçekleştirdik. Önümüzdeki 5 yıl için 36 projemiz daha var. Kumluca ittifakı ve ruhuyla doğru olduğumuza inanıyoruz ve destek istiyoruz" diye konuştu.

TÖRENLE AÇILDI

Konuşmaların ardından Kumluca CHP İlçe Başkanı Fahrettin Karaöz, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Muhittin Böcek'e çiçek takdim etti. Daha sonra Başkan Böcek ve Köleoğlu, tüm katılımcılarla birlikte kurdele keserek, Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.