Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'da Hortum Felaketinin Ardından İncelemelerde Bulundu

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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile birlikte, hortum felaketinin yaşandığı Kumluca'da incelemelerde bulundu. Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Böcek, "Üreticilerimizin yanında olacağız Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte hortum felaketinin yaşandığı Kumluca'yı ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hortumun zarar verdiği mahallelerde yıkılan sera alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Böcek ve Gökan Zeybek, vatandaşların taleplerini dinledi.

"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Hortumun iki ilçede seralara zarar verdiğini aktaran Başkan Böcek, "Hortum evlerin çatılarını dahi uçurmuş, seraları yıkmış. Üreticilerimiz seralarından daha ilk domates ürününü alacaklardı. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindiricidir ama mal da canın yongası. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle burada tespitleri yapıyoruz. Üreticilerimizin yanında olacağız. Yaraları da hep birlikte saracağız. Büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

"ÇİFTÇİNİN DESTEĞE İHTİYACI VAR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sayın Genel Başkanımız Antalya'da meydana gelen yağış ve hortum sonrası bizi görevlendirdi. Kumluca Belediye Başkanımız dünden beri burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız da zararın olduğu mahalleleri tek tek yerinde geziyor. Zararların temin edilmesi noktasında azami gayreti çok kısa süre içinde yerine getirilecektir. Çiftçilerimizin doğal afetler karşısında çok daha güçlü biçimde korunması gerektiğini ve onların her türlü desteğe ihtiyacı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Burası hem Türkiye'ye hem de pek çok ülkeye ihracat yapan bir tarım merkezi. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" ifadelerini kullandı.

HASAR BÜYÜK

Hortumda serası zarar gören Toptaş Mahallesi'nden üretici Fedai Bozkaya da toplam 3 dönüm serasında büyük hasar olduğunu belirterek, "Seram tamamen gitti. Evimin çatısı da uçtu. Garajım da enkaz oldu. Büyük hasarımız var. Muhittin Başkanım geldi, yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.

BÜYÜKŞEHİR, TÜM EKİPLERİYLE BÖLGEDE

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hortum felaketinin hemen ardından tüm imkanlarıyla vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, yaraların sarılması için zarar gören sera ve evlerde hasar tespiti yaptı. Tespit çalışmalarının ardından üreticiye sera naylonu yardımında bulunulacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, seralarda üreticinin zararını en aza indirmek için yıkılan seralardaki ürünlerin toplanmasına yardımcı oldu. Ekipler, yıkılan ağaçları ve oluşan molozları da kaldırdı. Sosyal Hizmet ekipleri ise afetzedelere gıda paketi yardımında bulunuyor.