Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'da Hortum Felaketinin Ardından İncelemelerde Bulundu

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile birlikte, hortum felaketinin yaşandığı Kumluca'da incelemelerde bulundu. Can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirten Başkan Böcek, "Üreticilerimizin yanında olacağız Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, Antalya Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi ile birlikte hortum felaketinin yaşandığı Kumluca'yı ziyaret ederek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Hortumun zarar verdiği mahallelerde yıkılan sera alanlarında incelemelerde bulunan Başkan Böcek ve Gökan Zeybek, vatandaşların taleplerini dinledi.
"YARALARI BİRLİKTE SARACAĞIZ"
Hortumun iki ilçede seralara zarar verdiğini aktaran Başkan Böcek, "Hortum evlerin çatılarını dahi uçurmuş, seraları yıkmış. Üreticilerimiz seralarından daha ilk domates ürününü alacaklardı. Herhangi bir can kaybı olmaması sevindiricidir ama mal da canın yongası. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ekiplerimizle burada tespitleri yapıyoruz. Üreticilerimizin yanında olacağız. Yaraları da hep birlikte saracağız. Büyük geçmiş olsun" diye konuştu.
"ÇİFTÇİNİN DESTEĞE İHTİYACI VAR"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek de geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Sayın Genel Başkanımız Antalya'da meydana gelen yağış ve hortum sonrası bizi görevlendirdi. Kumluca Belediye Başkanımız dünden beri burada. Büyükşehir Belediye Başkanımız da zararın olduğu mahalleleri tek tek yerinde geziyor. Zararların temin edilmesi noktasında azami gayreti çok kısa süre içinde yerine getirilecektir. Çiftçilerimizin doğal afetler karşısında çok daha güçlü biçimde korunması gerektiğini ve onların her türlü desteğe ihtiyacı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Burası hem Türkiye'ye hem de pek çok ülkeye ihracat yapan bir tarım merkezi. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" ifadelerini kullandı.
HASAR BÜYÜK
Hortumda serası zarar gören Toptaş Mahallesi'nden üretici Fedai Bozkaya da toplam 3 dönüm serasında büyük hasar olduğunu belirterek, "Seram tamamen gitti. Evimin çatısı da uçtu. Garajım da enkaz oldu. Büyük hasarımız var. Muhittin Başkanım geldi, yanımızda oldu. Kendisine teşekkür ediyorum" dedi.
BÜYÜKŞEHİR, TÜM EKİPLERİYLE BÖLGEDE
Antalya Büyükşehir Belediyesi, hortum felaketinin hemen ardından tüm imkanlarıyla vatandaşların yardımına koştu. Ekipler, yaraların sarılması için zarar gören sera ve evlerde hasar tespiti yaptı. Tespit çalışmalarının ardından üreticiye sera naylonu yardımında bulunulacak. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, seralarda üreticinin zararını en aza indirmek için yıkılan seralardaki ürünlerin toplanmasına yardımcı oldu. Ekipler, yıkılan ağaçları ve oluşan molozları da kaldırdı. Sosyal Hizmet ekipleri ise afetzedelere gıda paketi yardımında bulunuyor.
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kumluca'da Hortum Felaketinin Ardından İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukaşenko, parlamento ve yerel meclis seçimleri için oyunu kullandıktan sonra 2025 yılında yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını duyurdu. Lukaşenko, gelecek yıl yapılacak seçimlere katılacağını belirtirken, toplumda meydana gelecek değişikliklere ve seçime kadar olan süreçteki duruma tepki vereceklerini ifade etti. Lukaşenko'nun iktidarda kalabilmek için 2020 seçimlerine hile karıştırdığı iddiaları ise muhalefet tarafından dile getirilmişti.
Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın Şirintepe Mahallesi'ndeki Seçim İletişim Merkezi'nin açılışı, Eskişehirlilerin yoğun ilgisiyle gerçekleşti. Açılış törenine birçok siyasi isim ve vatandaş katıldı. Başkan Ataç, konuşmasında 1 Nisan'da baharın geleceğini ve Türkiye'nin Eskişehir olmasını dile getirdi. Diğer konuşmacılar da seçimlerde destek çağrısı yaparak, hizmetlerin devam etmesi gerektiğini vurguladılar.
1943'te yaşanan Bengal kıtlığı, Hindistan'ın doğusunda üç milyondan fazla insanın ölümüne yol açtı.
Yerli ve Milli Parti Genel Başkanı Teoman Mutlu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret ederek, yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi adaylarını destekleyeceklerini açıkladı. Mutlu, Türkiye'nin kalkınması ve refah seviyesine ulaşması için birleşilmesi gerektiğini belirtirken, Erbakan ise milli görüş çizgisinde birleşmenin önemine dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya'nın batı kıyıları için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Yarın öğle saatlerinden itibaren Muğla'nın kıyı kesimleri ile Antalya il merkezi ve batı kıyılarında yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde tarım arazileri ve incir bahçelerinin yanı başına kurulması planlanan jeotermal elektrik santraline Alamut Köylüleri karşı çıkıyor. Köylüler, santralin çevreye ve tarımsal üretime zarar vereceğini düşünerek mücadele başlatıyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in son dönemde ağır eleştirilerde bulunduğu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 2023 Kasım ayında görevden alınan Akşener'in eski basın danışmanı Murat İde, İmamoğlu için seçim şarkısı hazırladı. İde şarkıyı "5 yıllık şahitliğimin ürünüdür bu şarkı" sözleriyle paylaştı.
Türkiye'deki görev süresinin sona ermesinin ardından ülkesine dönecek olan Kore Kültür Merkezi (KKM) Müdürü Park Kee Houng, Türkiye'deki yaşantısını ve hatıralarını anlattı. Park, Türk halkının sıcakkanlılığını ve dostluğunu önemsediğini belirterek, Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin süreceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Park, Türk hayranların K-Pop sevgisi ve tutkuları sayesinde mutlu zamanlar geçirdiğini ve Kovid-19 salgınında düzenlenen açık hava konserine katılan Türk izleyicilerin coşkusunu unutamadığını söyledi. Park, görev süresi boyunca Türkiye'yi gezip gördüğünü ve Antalya'yı çok sevdiğini belirterek, emeklilik hayatında kış aylarını Antalya'da geçirmeyi hayal ettiğini ifade etti. Türkiye-Güney Kore ilişkilerini kültürel açıdan değerlendiren Park, iki ülke arasındaki kültürel etkileşimin önemine vurgu yaparak, bu ilişkilerin siyaset, ekonomi ve toplum gibi alanlarda da sıkı ilişkilere dönüşeceğine inandığını dile getirdi. Park ayrıca Türk yemeklerinin damak zevkine tam uyduğunu ve cağ kebabını ailece özleyeceklerini sözlerine ekledi.
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Yavansu Mahallesi'nde ilçeye yapılan yatırımların ve süren hizmetlerin detaylarını anlattı, gelecek dönemde yaşama geçirmeyi planladığı projelerden bahsetti. Mahalle sakinleri ise Günel'e destek sözü verdi.
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 25 Şubat tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 25 Şubat'ta yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
Japonya'nın Sapporo şehrindeki bir markette gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 1 çalışan hayatını kaybetti, 2 çalışan yaralandı. Saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı. Saldırganın ekmek bıçağıyla markete girdiği ve 3 çalışanı yaraladığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı açıklandı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer'in Erdemli ve Kargıpınarı Seçim Koordinasyon Merkezleri açıldı. Başkan Seçer, açılışta yaptığı konuşmada hizmetlerini anlattı ve Atatürk'ün yolundan gideceklerini vurguladı. Açılışlara CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür ve diğer parti yöneticileri katıldı. Başkan Seçer, hizmetlerin devam edeceğini ve ayrım yapmadıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?