Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yerelden kalkınmaya önem veriyor

Yerel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 5 yıllık görev süresi boyunca yerelden kalkınmaya büyük bir önem verdiklerini belirterek, " Türkiye'deki 30 büyükşehir belediyesi arasında yerelden kalkınma konusunda birinciyiz. 19 ilçemizde yerelden kalkınma konusunda gereğini yaptık ve yapacağız çünkü üretmek zorundayız" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Adayı Böcek, hemşehri dernekleriyle temaslarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Böcek, Korkuteliler Derneği ile Antalya Yörükler Derneği'ni ziyaret etti.

Korkutelililer Derneği'nin Tarhana Buluşması'na katılan Başkan Böcek, "Biz atadan gelme Korkuteliliyiz çakma değil. Korkuteli'ne vefa borcum var. Bu yüzden Korkuteli'ne çok önem verdik ve ihmal etmedik. Herkesin başkanı olarak, azimle gururla bir 5 yıl daha sizlerin desteğiyle yola devam etmek istiyoruz. Hemşehrilerimiz için gece gündüz demeden çalışmak onların emrinde olmak boynumun borcudur" diye konuştu.

5 yıllık görev süresi boyunca özellikle yerelden kalkınmaya önem ve ağırlık verdiklerini kaydeden Böcek, yerelden kalkınma konusunda Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk sırada olduğunu aktardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda yaptığı çalışmaların örnek alındığı belirten Başkan Böcek, şöyle devam etti:

"ÜRETMEK ZORUNDAYIZ, ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"Fide fidan desteğinden, arı kovanına, makine teçhizat desteğinden eğitim çalışmalarına kadar herşeyi yapmayı çalıştık. Biz köyden şehre değil şehirden köye doğru bir dönüş olması gerektiğine inanıyoruz. Özellikle gençlerimizi üretime teşvik etmeliyiz. Önümüzdeki süreçte ekonomik krizin en zor günlerini göreceğiz, yaşayacağız. Bu nedenle üretmek zorundayız ve üretmeye devam edeceğiz."

BÖCEK'TEN TARHANA İKRAMI

Korkutelililer Derneği Başkanı Adnan İmirgi de Böcek'i ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek yaptığı hizmetlerden dolayı hem Korkutelilier hem de Antalyalılar adına kendisine şilt takdim etti. Başkan Böcek, daha sonra çorba kazanının başına geçerek, Korkutelili hemşehrilerine tarhana ikram etti.

Başkan Böcek, CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Mesut Kocagöz ve CHP Kepez Belediye Başkan Adayı Cem Kotan ile birlikte Antalya Yörükler Derneği'ni ziyaret etti. Yörüklerin yoğun ilgisiyle karşılanan Başkan Böcek, kendini evinde hissettiğini söyledi. Ziyarette Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman ve İl Beyi Mustafa Acarbulut yörüklerle birlikte Başkan Böcek'i kapıda karşıladı.

Yörük Kültürü'nün Antalya'nın en önemli değeri olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Böcek, şunları dile getirdi:

"YÖRÜK KÜLTÜRÜMÜZÜ TANITMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Bir Yörük çocuğu olarak her zaman Yörük kardeşlerimin desteğini yanımda hissettim. Kültürümüze sahip çıkmak, onu tanıtmak ve geliştirmek için çalıştım. Tüm dünyadan Yörük- Türkmen kardeşlerimizi bir araya getirdiğimiz Yörük Festivali'mizi düzenledik. Halkımızın desteğiyle 5 yıl daha göreve geldiğimizde bu festivalimize farklı bir boyut kazandırarak sizlerle birlikte Yörük kültürümüzü tanıtmaya devam edeceğiz."

Antalya Yörükler Derneği Başkanı Abdullah Duman da Böcek'i ve ekibini ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Duman, "Yörükler Derneği'nin kapısı yurtsever, vatansever, Türkiye Cumhuriyeti değerlerine sahip çıkan herkese açıktır. Bizlerin kırmızı çizgileri devletimize, milletimize, dinimize Türk töresidir. Bunlara karşı olan insanlar Yörükler Derneği'nden su bile içemez. Ama bu değerlere sahip her insan için burası onların yuvasıdır" dedi.