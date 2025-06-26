Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow'tan Ödül Aldı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow'tan Ödül Aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow\'tan Ödül Aldı
26.06.2025 11:31  Güncelleme: 11:34
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Uluslararası Ağı tarafından düzenlenen 'En İyi Uygulamalar Ödülleri'nde 'Sosyal Uyum Projesi' kategorisinde ödül kazandı. Ödül, Güney Kore'nin Wando kentindeki törende Başkan Muhittin Böcek'e takdim edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow Uluslararası Ağı tarafından düzenlenen 2025 yılı "En İyi Uygulamalar Ödülleri" kapsamında "Sosyal Uyum Projesi" dalında ödüle layık görüldü. Ödül, Güney Kore'nin Wando kentinde düzenlenen törende Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne teslim edildi. Wando'dan dönen Cittaslow Türkiye ekibi, ödülü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Koordinatörü Muhittin Böcek'e takdim etti.

21 Haziran'da Güney Kore'nin Wando kentinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen törende, ödülü Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı ve Cittaslow Türkiye Ulusal Ağ Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy ile Cittaslow Metropol Antalya Teknik Koordinatörü Dr. Tuğçe Çiftçibaşı Güç teslim aldı.

Cittaslow Türkiye ekibi, ödül töreni sonrası Başkan Muhittin Böcek'i ziyaret ederek, Cittaslow Fikir Maratonu ödülünü kendisine sundu.

Başkan Böcek: "Antalya'nın başarı hikayesi dünyaya duyuruldu"

Başkan Muhittin Böcek, ödül dolayısıyla büyük gurur duyduğunu belirterek, "Projeyi tasarlayan ve fikir üreten öğrencilerimizi ve Cittaslow Türkiye ekibimizi yürekten kutluyorum. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başarı hikayesi, Güney Kore'den tüm dünyaya duyuruldu. Güney Kore Koordinatörü ve ev sahibi Wando Belediye Başkanı başta olmak üzere tüm Cittaslow komite üyelerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Daha sakin, daha sade ama daha anlamlı bir yaşam için verilen emek hepimiz adına umut verici" ifadelerini kullandı.

Fikir Maratonu, uluslararası ödül getirdi

Bu yıl 15'incisi düzenlenen Cittaslow En İyi Uygulamalar Ödülleri'ne 10 ülkeden 18 şehir ve 8 video projesi katıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal uyum kategorisinde ödüle layık görülen "Cittaslow Fikir Maratonu" adlı proje, Yeşilbayır Cittaslow Metropol Mahallesi özelinde hayata geçirildi.

ANSİAD, Habitat Derneği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen fikir maratonuna, Döşemealtı ilçesindeki liselerden gelen öğrenciler katıldı. Öğrenciler, etkinlik süresince alanında uzman mentörlerden destek alarak yenilikçi projeler geliştirdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow'tan Ödül Aldı - Son Dakika

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