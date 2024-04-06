Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın iklim mücadelesinde finalist oldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) küresel iklim mücadelesinin ulusal finalistlerinden biri oldu. Türkiye finalistleri Antalya, İstanbul ve Kadıköy, hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda iklim gündemini ileriye taşımak için kritik rol oynayan belediyeler olarak belirlendi.
İklim değişikliğiyle mücadele konusundaki çalışmalara büyük bir hassasiyetle yaklaşan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu konuda gösterdiği çabalar meyvelerini vermeye başladı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın Tek Dünya Kentleri Yarışması'nda Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye'nin "iklim öncüsü" olmak üzere, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi arasından seçilecek yerel yönetim, ülke şampiyonluğunun ardından uluslararası şampiyonluk için yarışacak.
50 ÜLKEDEN 350'DEN FAZLA BAŞVURU OLDU
WWF'nin (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Tek Dünya Kentleri Yarışması (One City Planet Challenge - OPCC), dünya kentlerini iklim açısından güvenli bir gelecek için öncülük etmeye çağırırken, bu alanda dünyadaki en kapsamlı ve en uzun süredir devam eden yarışması olarak biliniyor. 12 yılı aşkın süredir devam eden yarışmaya bugüne kadar 6 kıtadan 900'e yakın belediye katıldı. İki yılda bir düzenlenen yarışmanın 2023 - 2024 döneminde 13'ü Türkiye'den olmak üzere 50 ülkeden, 350'den fazla yerel yönetim, küresel iklim öncüsü olmak üzere başvurdu. Antalya Büyükşehir Belediyesi yapılan değerlendirmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Kadıköy Belediyesi ile birlikte ulusal finalist olmaya hak kazandı.
DİĞER BELEDİYELERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK
İklim değişikliğiyle ilgili çalışmaları hassasiyetle sürdüren Antalya Büyükşehir Belediyesi, iklim çalışmalarını uluslararası karşılaştırmaya olanak tanıyan standart bir veri platformunda raporluyor. Uluslararası uzmanlardan oluşan bir jüri tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iklim hedefleri, eylem planı ve iklim uyumu dahil olmak üzere bir dizi koşulu kapsayan konularda yaptığı çalışmalar değerlendirilerek sonuçlar paylaşıldı. Dünya Doğayı Koruma Vakfı, Tek Dünya Kentleri Yarışması'nın finalistlerini ilan ettiği açıklamada Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hedefleri ve bu hedefler doğrultusunda ortaya koyduğu eylemler ile öncü, belirleyici ve diğer belediyelere ilham kaynağı olacağını belirtti.
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediyesi, Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın iklim mücadelesinde finalist oldu - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim çalışmaları kapsamında 28 Mart Perşembe günü Bursa'da miting düzenleyecek. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Cumhurbaşkanının Bursa'ya gelmesinin önemini vurgulayarak, tüm vatandaşları mitinge davet etti.
31 Mart'ta yapılacak seçimlerle ilgili İstanbul'da asılan afişler gündem oldu. Afişlerde CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının yanında ''Seni sırtından hançerleyenlere oy yok'' ifadesi yer aldı. Afişlerin altında ''Kılıçdaroğlu Gönüllüleri'' yazarken konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
Obilet'in verilerine göre, yerel seçimler nedeniyle vatandaşlar memleketlerine oy kullanmak için seyahat etti. En yoğun seyahat hareketliliği Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yaşandı. Oy kullanmak için dönen vatandaşlar genellikle otobüs ve uçakla seyahat etti. Online bilet satışlarında en çok artış olan iller ise Siirt, Ağrı, Batman, Mardin, Muş, Kars, Giresun, Ordu, Rize ve Tokat oldu.
Çin'in Pakistan Büyükelçiliği, Pakistan'ın kuzeybatısındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde meydana gelen terör saldırısında 5 Çin vatandaşı ile bir Pakistanlının hayatını kaybettiğini açıkladı. Saldırı, Çin'in inşa ettiği Dasu Hidroelektrik Projesi'ne ait bir araca yapıldı. Çin Büyükelçiliği, saldırı sonrası Pakistan ile birlikte çalıştıklarını belirtti ve güvenlik önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Vahap Seçer, Mersin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nı ziyaret etti. Seçer, gelecek dönemde hayata geçirecekleri projeleri anlattı ve yerel seçimlere ilişkin konuştu.
Cumhur İttifakı'nın Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, Kayı Mahallesi seçim ofisinde dava arkadaşlarıyla coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Buluşmada, Oğuz'a büyük bir destek verildiği görüldü. Oğuz, konuşmasında vatan, millet ve memleket sevgisi üzerine vurgu yaparak, seçime güçlü bir şekilde hazır olduklarını belirtti. Ayrıca, Cumhur İttifakı'nın önemine değinen diğer parti temsilcileri de birlik ve beraberlik mesajları verdi.
289 metrelik Dali adlı konteyner gemisi, Baltimore limanından Sri Lanka'ya doğru yolculuk yaparken güç kaybı yaşayarak Francis Scott Key Köprüsü'ne çarptı. Köprüde çalışan 6 işçi kayboldu ve gemi köprüyü yıkarak nehrin sularına döküldü. Baltimore Limanı'nın önemli bir etkilenme riski olduğu belirtiliyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?