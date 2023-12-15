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Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Okulu Açıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Okulu Açıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, NEET PRO kapsamında Güneş Enerjisi Okulu projesini hayata geçiriyor. Proje ile 15-29 yaş arasındaki gençlere güneş enerjisi sektöründe istihdam edilebilirliklerini artırmak için kurs verilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Enerjisi Okulu Açıyor
15.12.2023 - 13:36,  Güncelleme: 13:36
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Antalya Büyükşehir Belediyesi İŞKUR koordinasyonunda önemli bir projeyi hayata geçiriyor. "Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu" hibe programı (NEET PRO) kapsamında Güneş Enerjisi Okulu açılıyor.

"Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı Operasyonu hibe programı (NEET PRO)" kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesinin yürütücüsü olduğu "Güneş Enerjisi Okulu" isimli proje başlıyor. Ne Eğitimde Ne İstihdamda (NEET) kategorisinde olan 15-29 yaş arasındaki gençlere, proje ortağı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesince "Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulumu, Bakımı ve Onarımı Kursu" verilecek. Kurs ile gençlerin yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilirliklerinin artırılması hedefleniyor.

Güneş enerjisi sektöründe istihdam imkanı

İstihdamın hızla arttığı yenilenebilir enerji sektöründe 2030 yılına kadar yaklaşık 6,3 milyon kişinin istihdam edileceği tahmin ediliyor. Yılın 300 günü güneşli olan Antalya'da oldukça yaygınlaşmakta olan GES'lerin kurulumu, bakımı ve onarımı konusunda teknik personel açığını gidermeyi hedefleyen "Güneş Enerjisi Okulu" projesi; kamu ve özel sektör işbirliğinde güneş panelleri üreten ve kuran firmalara ara eleman sağlamak ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek amacıyla düzenlenecek.

Öncelik kadınlara verilecek

Proje kapsamında; öncelik kadınlara verilmek üzere, ne eğitimde ne istihdamda olan 15-29 yaş aralığındaki Antalya, Isparta, Burdur ve Mersin illerinde ikamet eden 200 gence ücretsiz olarak "Güneş Panelleri ve Fotovoltaik Sistemleri Kurulum, Bakım ve Onarımı" konusunda mesleki eğitim verilecek. Ayrıca 200 genç 60 gün sürecek eğitim boyunca her eğitim günü için 10 euro harcırah alacak. Eğitim sonunda üniversite onaylı sertifikalarını alacak olan gençler için İŞKUR koordinasyonunda yürütülecek çalışma ile Bireysel Kariyer Eylem Planları da hazırlanacak ve uygulanacak.

Başvurular online yapılacak

Projeye başvurmak isteyen gençlerin Antalya Büyükşehir Belediyesinin web sitesinde "online işlemler" sekmesinde yer alan "Güneş Enerjisi Okulu Başvuru Formu"nu doldurması gerekiyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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