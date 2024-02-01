Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Büfelerinde Uygun Fiyatlı Ekmek Satışı Devam Ediyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkı uygun fiyatlı ekmekle buluşturmaya devam ediyor. Piyasada fiyatı 10 liraya yükselen 210 gram ekmek, Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 4,5 liradan vatandaşın sofralarına ulaşıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Halkın Ekmeği Halk Ekmek" sloganıyla hayata geçirdiği Halk Ekmek Fabrikası'nda her gün el değmeden üretilen ekmekler Antalyalılarla buluşmaya devam ediyor. Antalya'da ekmek fiyatının 7,5 liradan 10 liraya yükselmesinin ardından vatandaşlar, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek büfelerine yöneliyor. Şehrin farklı noktalarında bulunan Halk Ekmek büfelerinde 4,5 liraya satılan ekmekler dakikalar içinde tükeniyor.

Artan girdi maliyetlerine karşın Antalya Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek büfelerinde 210 gram beyaz ekmek 4,50 TL'den, 210 gram kepekli ekmek 9 TL'den, 300 gramlık köy ekmeği 12 TL'den, 400 gramlık çavdarlı ekmek 22,50 TL'den, 350 gramlık çok tahıllı ekmek 22,50 TL'den, 350 gramlık tam buğdaylı ekmek de 22,50 TL'den satışa sunuluyor.

Halk Ekmek'i tercih eden vatandaşlar, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

- Mustafa Çelik: "Her sabah erkenden ekmeğimi almak için Halk Ekmek büfesine geliyorum. Evim buraya uzak ama ekmek için yürüyorum. Ekmeğe zam gelmiş ama Halk Ekmek'te zam yok. Bu hizmeti verdiği için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek sağ olsun. Ömrü uzun olsun.'"

- İbrahim Özdemir: "Yüzde 75 engelli rahatsızlığım ama her sabah erkenden ekmeğimi almak için büfeye geliyorum. Her gün 4 ekmek alıyorum. Evde çoluk çocuk afiyetle yiyoruz. Halk Ekmek hem lezzetli hem de ucuz. Vatandaşa sağladığı bu güzel hizmetten dolayı Muhittin Böcek'e teşekkür ederim. Sağ olsun var olsun tekrar kazansın."

-Serap Toraman: "Ekmek fırınlarda marketlerde 10 liraya satılmaya başladı. Dar gelirli aileler için gerçekten çok zor bir durum. Ama biz halk ekmek büfesinde 4.5 liraya ekmek alabiliyoruz. Arada çok fark var. Hijyenik ve lezzetli olduğu için de tercih ediyorum. Sabah geliyorum sıcak ekmeğimi alıyorum. Tost yapması da güzel oluyor. Doyurucu evde afiyetle yiyoruz."

-Yusuf Ok: "Dışarıda markette bakkalda ekmek 10 lira olmuş. Biz zaten emekçi insanlarız, hesaplı olmak zorundayız. Halk ekmeği beğeniyorum fiyatı çok uygun lezzetli de o yüzden alıyorum. Bugün de 10 tane aldım."

-Şerife Kaya: "Allah Muhittin oğlumdan razı olsun. Her gün 7-8 ekmek tüketiyoruz. Bu şartlarda uygun fiyatla ekmek almak o kadar zor ki. Halk Ekmek olmasa ekmek alamayacak durumda oluruz. Sağ olsun Muhittin oğlum. Dar gelirlinin hep yanında. Teşekkür ederim."