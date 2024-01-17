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Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin evlerine her gün sıcak yemek ulaştırarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 aşevi 2019-2023 yıllarını kapsayan dönemde 3 milyon 674 bin 801 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

17.01.2024 - 11:47,
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yalnız yaşayan ve yemek yapmakta zorlanan yaşlı vatandaşlar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerinin evlerine her gün sıcak yemek ulaştırarak hayatlarını kolaylaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 aşevi 2019-2023 yıllarını kapsayan dönemde 3 milyon 674 bin 801 kişilik yemeği ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı aşevleri sıcak yemek yardımı ile vatandaşların derdine derman oldu. Büyükşehir Belediyesi Merkez, Manavgat ve Alanya aşevleri ihtiyaç sahibi vatandaşlara üç kap yemek dağıtımı gerçekleştirdi. 2019-2023 yıllarını kapsayan dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlara haftanın 7 günü üç çeşit 3 milyon 674 bin 801 kişilik sıcak yemek dağıtıldı.

YAŞLI VE ENGELLİLERE ÖNCELİK VERİLİYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan sosyal hizmet uzmanları  ve sosyologlar tarafından yapılan değerlendirmenin ardından ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen vatandaşların evlerine sıcak yemekler ücretsiz teslim ediliyor. Aşevlerinde, diyetisyenlerin hazırladığı menüler, gıda mühendisleri gözetiminde tecrübeli aşçılar tarafından hijyenik koşullarda hazırlanıyor. Yemekler haftanın 7 günü ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılırken yaşlı, engelli, hasta, bakıma muhtaç ve maddi durumu yetersiz olan vatandaşlara öncelik veriliyor.

EVLERİNE KADAR ULAŞTIRILIYOR

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Sorumlusu Burcu Avcı Özatik, aşevinde yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Aşevimiz olarak bütün ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşmaya çalışıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aşevimizde çalışan aşçılarımız gece 1'den 7'ye kadar yemeklerin ön hazırlık ve pişirme aşamasını tamamlıyor. Yemekler dinlendirildikten sonra paketleme işlemini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımıza ulaştırılmak üzere yemekler servis araçlarına yerleştirilip yola çıkılıyor. Vatandaşlarımıza sağlıklı ve sıcak yemekleri ulaştırarak bir nebzede olsun dertlerine derman olmayı amaçlıyoruz."

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi, İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Ulaştırıyor - Son Dakika
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