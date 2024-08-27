Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki\'de Kamp Yaptı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde kamp yaptı. 4 günlük kamp süresince doğa ile iç içe zaman geçiren Büyükşehir izcileri, çeşitli etkinlikler yaparak temel izcilik becerilerinin yanı sıra çevre bilinci, özgüven ve doğada yaşam konusunda da eğitim aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalyalı çocukların ve gençlerin dolu dolu bir yaz geçirmesi için kamplar ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik yürütülen izcilik programı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde 4 günlük kamp yaptı. Kampa 11-17 yaş arasındaki 37 izci ve ergin izci ile 5 lider ve görevliler katıldı.

"Doğa ile iç içe bir ortam"

Kampta; doğada kalma, doğayı koruma, kendilerini koruma gibi eğitimleri alan izciler; düğüm öğrenme ve kullanma, fular bağlama gibi atölyelere, eğitsel oyunlara katıldı ve futbol, voleybol, satranç gibi oyunlar oynadı, doğada yürüyüş ve yıldız gözlemi yaparak kamp ateşi etkinlikleri düzenledi. Kamp ateşinde ise İzcilik Programı 4. Dönemi sonunda izci olmaya hak kazanan izci adayları da İzci Yemini ederek izci oldu.

İzciler, Atatürk'ün planlarını çizdiği Cevizli'yi gezdi

Kampa katılan izciler de aktivitelerin ve kamp alanının çok güzel olduğunu, çadır kurma, çadır kaldırma, nöbet tutma gibi birçok temel izcilik becerilerini öğrendiklerini söyledi. Kamp kapsamında izci liderleri tarafından izcilere bölgenin tarihi hakkında bilgi verildi. Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan müzeyi gezen izciler sonrasında ise Cevizli Mahallesi'ni gezdi. Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar tarafından, çıkan yangında yok olan, imarını ve ev planlarını Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat çizdiği Cevizli Mahallesi ile ilgili bilgi verdi. - ANTALYA