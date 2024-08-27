Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki'de Kamp Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki'de Kamp Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki\'de Kamp Yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri, Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde doğa ile iç içe 4 günlük bir kamp gerçekleştirdi. Kamp süresince izciler, çeşitli etkinlikler yaparak temel izcilik becerilerini geliştirdi ve çevre bilinci, özgüven ve doğada yaşam konularında eğitim aldı.

27.08.2024 14:14  Güncelleme: 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde kamp yaptı. 4 günlük kamp süresince doğa ile iç içe zaman geçiren Büyükşehir izcileri, çeşitli etkinlikler yaparak temel izcilik becerilerinin yanı sıra çevre bilinci, özgüven ve doğada yaşam konusunda da eğitim aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalyalı çocukların ve gençlerin dolu dolu bir yaz geçirmesi için kamplar ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 11-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik yürütülen izcilik programı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde 4 günlük kamp yaptı. Kampa 11-17 yaş arasındaki 37 izci ve ergin izci ile 5 lider ve görevliler katıldı.

"Doğa ile iç içe bir ortam"

Kampta; doğada kalma, doğayı koruma, kendilerini koruma gibi eğitimleri alan izciler; düğüm öğrenme ve kullanma, fular bağlama gibi atölyelere, eğitsel oyunlara katıldı ve futbol, voleybol, satranç gibi oyunlar oynadı, doğada yürüyüş ve yıldız gözlemi yaparak kamp ateşi etkinlikleri düzenledi. Kamp ateşinde ise İzcilik Programı 4. Dönemi sonunda izci olmaya hak kazanan izci adayları da İzci Yemini ederek izci oldu.

İzciler, Atatürk'ün planlarını çizdiği Cevizli'yi gezdi

Kampa katılan izciler de aktivitelerin ve kamp alanının çok güzel olduğunu, çadır kurma, çadır kaldırma, nöbet tutma gibi birçok temel izcilik becerilerini öğrendiklerini söyledi. Kamp kapsamında izci liderleri tarafından izcilere bölgenin tarihi hakkında bilgi verildi. Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan müzeyi gezen izciler sonrasında ise Cevizli Mahallesi'ni gezdi. Cevizli Mahalle Muhtarı Harun Çınar tarafından, çıkan yangında yok olan, imarını ve ev planlarını Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat çizdiği Cevizli Mahallesi ile ilgili bilgi verdi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, antalya, Akseki, Spor, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki'de Kamp Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:33 Bakanlıktan geri adım Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek Bakanlıktan geri adım! Güzellik merkezi ve kadın kuaförleri pazar günü çalışabilecek
14:07 Erdoğan “Boğaz’ı peşkeş çektiler“ dedi, İmamoğlu’ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90’ı buna inanmaz Erdoğan "Boğaz'ı peşkeş çektiler" dedi, İmamoğlu'ndan yanıt geldi: İnsanların yüzde 90'ı buna inanmaz
13:43 Mardin’de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı Mardin'de madde bağımlısı baba tarafından işkence edilen çocuk kurtarıldı
13:01 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine “Sen büyük bir olayı duyacaksın“ demiş 3 çocuğunu öldüren baba, boşanma aşamasındaki eşine "Sen büyük bir olayı duyacaksın" demiş
12:57 Tüyler ürperten kaza: ’Her nefis ölümü tadacaktır’ dediği anda kazaya karıştı Tüyler ürperten kaza: 'Her nefis ölümü tadacaktır' dediği anda kazaya karıştı
08:30 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı 49 ilde operasyon: 336 kişi gözaltına alındı
08:26 Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı İstanbul’a sağanak yağış geliyor Meteoroloji ve AFAD saat vererek uyardı! İstanbul'a sağanak yağış geliyor
07:58 İlk vakayı duyurdular bile ABD’de ’’Ölümcül Virüs’’ alarmı, tedavisi de yok İlk vakayı duyurdular bile! ABD'de ''Ölümcül Virüs'' alarmı, tedavisi de yok
07:44 Usta sanatçı Cihat Tamer’in oğlu hayatını kaybetti Usta sanatçı Cihat Tamer'in oğlu hayatını kaybetti
07:35 Aslan ölüm kalım maçında İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11’leri Aslan ölüm kalım maçında! İşte Galatasaray-Young Boys karşılaşmasının muhtemel 11'leri
00:27 Mansur Yavaş’la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı Mansur Yavaş'la ilgili paylaşımı nedeniyle Gülbin Tosun zorunlu izne çıkarıldı
22:53 Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı Kimliğini vermeyen şahıs, polislere yumruk attı: 2 yaralı
22:51 Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı Şizofreni hastası genç ailesini bıçakladı: 4 yaralı
22:15 İsrail işgal altındaki Gazze’de TRT kameramanını yaraladı İsrail işgal altındaki Gazze'de TRT kameramanını yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 16:04:57. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi İzcileri Akseki'de Kamp Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement