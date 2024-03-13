Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca\'da Hortum Felaketinde Zarar Görenlere Sera Naylonu Dağıttı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da yaşanan hortum felaketinde seraları zarar gören vatandaşlara, hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından naylon dağıtımı gerçekleştirdi.

Kumluca'da 5 Mart'ta yaşanan hortum felaketinin ardından bölgeye giden ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sera üreticilerini yalnız bırakmadı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanmasının ardından Toptaş, Hacıveliler, Yenimahalle ve Göksu Mahallelerindeki üreticilere sera naylonları dağıtılmaya başlandı.

"Moralimiz yerine geldi"

Serası zarar gören Ali Bozkaya hortum felaketinin ardından Başkan Böcek'in bölgeye gelerek kendilerine geçmiş olsun dileklerini ilettiğini, şimdi de Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sera naylonu dağıtımı yapıldığını belirterek teşekkür etti. Hortumda 1 dönümlük serası tamamen yerle bir olan Zeki Bozkaya da, "Yıllardır sebze üretiyorum, böyle bir şey başımıza gelmedi. Pencereden seyrettim; hortum oğlumun evinin üstünü attı, ardından serayı yerle bir etti. Muhittin Başkanım geldi sera naylonlarımızı dağıttılar, moralimiz yerine geldi" dedi. - ANTALYA