Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca\'da Hortum Zararı Gören Üreticilere Yardım Etti

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kumluca'da yaşanan hortum nedeniyle seraları zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadı. Bölgede hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından serası zarar gören üreticilere naylon dağıtımı yapıldı.

Kumluca'da 5 Mart'ta yaşanan hortum felaketinin ardından bölgeye giden ve üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sera üreticilerini yalnız bırakmadı. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanmasının ardından Toptaş, Hacıveliler, Yenimahalle ve Göksu Mahalleleri'ndeki üreticilere sera naylonları dağıtılmaya başladı.

Hortumda 1 dönümlük serası tamamen yerle bir olan Zeki Bozkaya, "Yıllardır sebze üretiyorum, böyle bir şey başımıza gelmedi. Pencereden seyrettim hortum oğlumun evinin üstünü attı ardından serayı yerle bir etti. Muhittin Başkan'ım geldi. Allah razı olsun Yörük çocuğu Muhittin Başkan'ımızdan sera naylonlarımızı dağıttılar. Bundan iyi vatandaşın arkasında durulmaz. Arkamızda onların olduğunu hissettiğimizden moralimiz yerine geldi" dedi.

Toptaş Mahalle Muhtarı Bülent Panuş ise bugüne kadar Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hep yanlarından olduğunu belirterek, "Muhittin Başkan'ımıza teşekkür ediyorum. Her zaman yanımızda oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden hiç boş dönmedim. Ne istediysek yaptılar. Sera naylonları için de mahalle halkım adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.