Antalya Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Kurban Kesimi Hizmeti Verecek

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı nedeniyle ücretsiz kurban kesim hizmeti verecek. Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı, Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı ve Döşemealtı Kömürcüler Hayvan Pazarı'nda Bayramın 1'inci ve 2'nci günlerinde veteriner hekim kontrolünde ücretsiz kurban kesimi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, Kurban Bayramı'nda 3 ayrı noktada kesim yeri belirledi. Vatandaşlar Döşemealtı Kömürcüler Mahallesi'nde bulunan Hayvan Pazarı ile Muratpaşa ilçesi Soğuksu Mahallesi Perşembe Pazarı ve Yeşilbahçe Mahallesi Kapalı Çarşamba Pazarı'nda, Bayramın 1'inci ve 2'nci günlerinde ücretsiz kurban kesim hizmetinden yararlanabilecek. Büyükşehir Belediyesi'nin Serik ve Kaş- Demre kesimhaneleri de bayramın birinci ve ikinci gününde büyükbaş hayvanların kesimi için vatandaşların kullanımına açık olacak.

Usta kasaplar hizmet verecek

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığında görevli veteriner hekim Fatih Alkan, vatandaşların kurbanlıklarını veterinerler kontrolünde usta kasaplarla, kurbanlığı kesip poşetlenmiş şekilde sahibine teslim edeceklerini belirtti. Alkan, ayrıca kesim yerlerinde kesim öncesi ve sonrasında ortaya çıkacak kurban atıkları nedeniyle gün içinde sıklıkla temizleneceğini ve dezenfekte edileceğini söyledi. Kurban Bayramı'nda kaçan hayvanların zarar görmeden yakalanabilmesi ve kontrol altına alınabilmesi için 'Hayvan Yakalama Timi' de bayram süresince görev yapacak. Vatandaşlar oluşturulan "Hayvan Yakalama Timi"ne Alo Zabıta 153, 0242 332 22 33 ve ya 444 94 20 NO'lu ABİM hattından ulaşarak yardım isteyebilecek. - ANTALYA