Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıtıyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı\'nda Aşure Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kent merkezi ve ilçelerde aşure ikramlarını sürdürüyor. Antalya merkez ve Alanya aşevlerinde hazırlanan aşureler kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşa ikram ediliyor.

30.07.2024 12:48  Güncelleme: 12:52
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla kent merkezi ve ilçelerde aşure ikramlarını sürdürüyor. Antalya merkez ve Alanya aşevlerinde hazırlanan aşureler kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşa ikram ediliyor.

Antalya merkez ve ilçelerinde Muharrem ayı süresince 40 bin kişilik aşure dağıtacak olan Antalya Büyükşehir Belediyesi, ikramlarını sürdürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Gündoğmuş, Elmalı ve Döşemealtı'nda da aşure dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir ekipleri, Elmalı merkez Yeşil Camii önünde de bin 500 vatandaşa aşure ikramı gerçekleştirdi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından ikram edilen lezzetli aşurelerden almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu.

Etkinlik yoğun ilgi gördü

Antalya Büyükşehir Belediyesi Döşemealtı'nda da aşure dağıtımı yaptı. Aşure dağıtımı Döşemealtı Yeniköy Pazar yerinde gerçekleştirildi. Etkinlik yoğun ilgi gördü. Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal da etkinliğe katılarak kendi elleriyle vatandaşlara ikramda bulundu. Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gündoğmuş ilçe meydanında bin 500 kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi. Alanya Aşevi tarafından hazırlanan aşureleri afiyetle yiyen vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Muharrem Ayı'nda Aşure Dağıtıyor - Son Dakika

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