Antalya Büyükşehir Belediyesi\'ne Deniz Kirliliği Cezası

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Konaklı beldesi ile Damlataş Plajı mevkiindeki arıtma tesisinin deniz kirliliğine neden olduğu gerekçesiyle 464 bin 585 lira para cezası uygulamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Görüntülerin çekildiği 29 Temmuz 2024 tarihinden hemen önce Antalya Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan, yerinde denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış anlık gerçekleşen limit üstü deşarj nedeniyle tesisimizin çıkış sularında anlık olarak kısa süreli bir olumsuzluk yaşanmıştır. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen olumsuzluğa derhal müdahale edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait Atıksu Arıtma Tesisinden denize kabul edilebilir kirlilik değerinin üzerinde atıksu deşarjı yapıldığı tespit edildiği bildirerek belediyeye 464 bin 585 lira ceza kesildiği duyurulmuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "oluşan olumsuz durumun arıtılmış atık suya yansımış olduğu, bölgedeki yüzme alanlarının su kalitesini etkilemediği" vurgulandı.

"Tespit edilen olumsuzluğa derhal müdahale edilmiştir"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Atıksu Arıtma Tesislerimizin tamamında, tesis çıkışlarında, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından kurdurulan, Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri (SAİS) ile anlık olarak 7 gün 24 saat izlenmekte olup, Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yerinde denetimleri de yapılmaktadır. Atıksu Arıtma Tesislerimizin denize yakın olanlarının tamamında, Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi de dahil olmak üzere Biyolojik Arıtma prosesine ilave olarak derin deniz deşarj sistemleri bulunmaktadır. Görüntülerin çekildiği 29 Temmuz 2024 tarihinden hemen önce Antalya Çevre Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan, yerinde denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış ve bu tarihe kadar herhangi bir cezai yaptırım uygulanmamıştır. Bugün kamuoyuna yansıyan görüntüler kıyıdan bin 500 metre açıkta ve 30 metre derinlikte difüzörlerden çıkan arıtılmış atıksu deşarjına aittir. Atıksu Arıtma Tesislerinin işletilmesi esnasında, kanalizasyon hatları vasıtası ile gelebilecek anlık gerçekleşen limit üstü deşarj nedeniyle tesisimizin çıkış sularında anlık olarak kısa süreli bir olumsuzluk yaşanmıştır. Ekiplerimiz tarafından tespit edilen olumsuzluğa derhal müdahale edilmiştir.

"Yüzme alanlarının su kalitesini kesinlikle etkilememiştir"

Yapılan müdahale ile birlikte, tesis çıkış sularının limit değerlerin altına indiği numune sonuçları ile tespit edilmiştir. Ayrıca, tesisin normal çalışma standartlarına döndüğü Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürlüğü tarafından alınan numuneler ile teyit edilmiştir. Bunun yanında, söz konusu olumsuz durum derin deniz deşarjı hattından çıkan arıtılmış atık suya yansımış olup, bu durum bölgedeki yüzme alanlarının su kalitesini kesinlikle etkilememiştir. Uluslararası Mavi Bayrak kriterleri kapsamında, turizm sezonu süresince bölgeden alınan yüzme suyu analiz sonuçları da bunu doğrulamaktadır. İlimiz genelinde bulunan 233 Mavi Bayraklı plajımızın, temiz denizlerimizin garantisi konumunda olan Atıksu Arıtma Tesislerimizin kesintisiz işletilmesi konusundaki hassasiyetimizi, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde sürdüreceğiz."