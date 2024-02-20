Antalya Büyükşehir Belediyesi Güneş Mahallesi Cami Projesi İnşaatı Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "Güneş Mahallesi Kentsel Dönüşüm" projesi kapsamında başlattığı "Güneş Mahallesi Cami Projesi" inşaatı sürüyor. Güneş Mahallesi Cami'nin mart ayında tamamlanması ve ibadete açılması hedefleniyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı Güneş Mahallesi Cami inşaatında sona yaklaşıldı. Caminin mart ayı içinde tamamlanarak ibadete açılması planlanıyor. Caminin kaba inşaatı tamamlanırken, kubbesi monte edildi. İki minareden birinin yapımı tamamlandı, diğer minarede de son aşamaya gelindi. Caminin dış cephe imalatı sürerken, içerisinde de sıva, seramik ve asma tavan ile elektrik ve sıhhi tesisat çalışmaları devam ediyor. Boya ve ince işçilik çalışmalarının tamamlanması ve mobilyaların yerleştirilmesiyle birlikte Güneş Mahallesi Cami Projesi'nin tamamlanması planlanıyor.
Ağustos ayında başlayan inşaat projesi 27724 ada 7 parsel üzerine inşa ediliyor. Proje toplamda 2 bin 152 metrekarelik bir alanı kapsıyor. Cami, 1000 metrekarelik toplam inşaat alanına sahip olacak. Cami Projesi'nin zemin katında tuvalet, gasilhane, morg, abdesthane, taziye salonu; 1. katta ise son cemaat yeri, harim ve imam odası gibi bölümler yer alıyor. Projede, caminin 2. katı için kadın mahfili bölümü de bulunacak. Güneş Mahallesi Cami'nin projesindeki dış alan bölümünde ise 940 metrekarelik yeşil alan, 615 metrekarelik sert zemin, şadırvan ve iki minare bulunuyor.
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