Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Mahallelere Mobil Aşevi Tırı ile Sıcak Yemek Dağıtıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşmanın öneminin arttığı Ramazan ayında Mobil Aşevi Tırı ile mahallelerde iftar öncesi sıcak yemek dağıtımına başladı. Büyükşehir Belediyesinin Karaalioğlu Parkı'nda düzenlendiği etkinlikler, geleneksel Hacivat-Karagöz oyunu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler ile başladı. Etkinlikler beğeniyle izlenirken, Antalyalılar Ramazan nostaljisi yaşadı.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, paylaşmanın ve dayanışmanın öneminin arttığı Ramazan ayında gerçekleştirilen kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımı gerçekleştiriyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na ait Mobil Aşevi, Ramazan ayının ilk günü Kepez ilçesindeki Güneş Mahallesi'nde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu.
İftar öncesi yapılan yemek dağıtımında bin kişiye dört çeşit yemek ikram edildi. Vatandaşlar, iftar öncesi yemeklerini alarak evlerinde iftar saatini bekledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi, Ramazan ayı boyunca farklı mahallelerde iftar öncesi yemek dağıtımlarını sürdürecek.
Alanya ve Manavgat'ta iftar yemeği
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Alanya ve Manavgat'ta da iftar sofrası kurdu. Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önü ve Manavgat Sarılar Mahallesi Ece Düğün Salonu'nda her akşam vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılacak. Gerek ihtiyaç sahibi gerekse iş çıkışı evinde yemek yapmaya zamanı olmayan vatandaşlar iftar sofrasına akın etti. Ramazan'ın ilk iftar sofrasına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İftar sofrası Ramazan ayı boyunca tüm vatandaşlara açık olacak.
Ramazan etkinlikleri
Öte yandan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 11 ayın sultanı Ramazan'da Karaalioğlu Parkı içerisinde düzenlediği Ramazan ayının ilk gün etkinliği Hacivat-Karagöz oyunu ile başladı. Hacivat ve Karagöz, özellikle çocukları kahkahaya boğdu. Geleneksel gölge oyununu çocuklar ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izledi. Gölge oyunun ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak ve ilahiler okundu. Etkinliklere katılan ve Ramazan nostaljisi yaşayan Antalyalılar, alanda kurulan Ramazan Çarşısı'nı da gezerek stantlardan alışveriş yaptı. Karaalioğlu Parkı içerisinde vatandaşların ilgiyle takip ettiği etkinlikler Ramazan ayı boyunca devam edecek. - ANTALYA
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