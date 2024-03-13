Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara İftar Yemeği İkram Ediyor - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara İftar Yemeği İkram Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara İftar Yemeği İkram Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Atatürk Spor Salonu'nda iftar saatinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor. Ayrıca Manavgat ve Alanya'da da iftar sofraları kuruluyor. Türk Halk Müziği Sanatçısı Enver Çatal da Ramazan etkinlikleri kapsamında Antalyalılara keyifli bir akşam yaşattı.

13.03.2024 12:21  Güncelleme: 12:31
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Atatürk Spor Salonu'nda iftar saatinde vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulunuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi Atatürk Spor Salonu'nda Ramazan ayı boyunca vatandaşlara iftar saatinde sıcak yemek ikramında bulunuyor. Atatürk Spor Salonu'nda her gün bin 200 kişilik yemek dağıtılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği iftar sofralarında her gün 4 çeşit yemek ikram ediliyor.

SOFRALAR, İLÇELERDE DE KURULUYOR

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Manavgat ve Alanya'da da vatandaşlara iftar sofrası kuruyor. Alanya Nüfus Müdürlüğü karşısındaki Hacımemişler Camii önü ve Manavgat Sarılar Mahallesi Ece Düğün Salonu'nda her akşam vatandaşlara sıcak yemek ikramı yapılıyor. Mobil Aşevi de her gün Antalya'nın farklı mahallelerinde sıcak yemek dağıtıyor.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİNDE ENVER ÇATAL SAHNE ALDI

Ramazan etkinlikleri kapsamında Türk Halk Müziği Sanatçısı Enver Çatal, Antalyalılarda buluştu. Enver Çatal, söylediği türkülerle vatandaşlara keyifli bir Ramazan akşamı yaşattı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ayında Vatandaşlara İftar Yemeği İkram Ediyor - Son Dakika

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