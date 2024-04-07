Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı için önlemler aldı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmesi için gereken önlemleri aldı. Zabıta, İtfaiye, Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi (ABİM) ve Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü başta olmak üzere, birçok birim Ramazan Bayramı süresince görev başında olacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 9 günlük bayram tatili süresince kent merkezi ve ilçelerinde halkın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tedbir ve önlemleri aldı. Bayram süresince Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel görevde olacak.

İSTEK VE ŞİKAYETLER İÇİN ABİM

Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ile satışını gerçekleştiren iş yerlerinde denetimlerini daha da yoğunlaştıracak. Zabıta ekipleri, arife gününden itibaren bayram süresince Uncalı, Andızlı, Kurşunlu mezarlıklarında da halkın, mezarlığı rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlar, şikayetlerini 249 50 84 ya da ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek. ABİM de bayram süresince görevde olacak. Vatandaşlar olası istek ve şikayetlerini, 444 94 20 numaralı telefona bildirebilecek.

ASAT'TA NÖBETÇİ EKİP

ASAT, bayram boyunca da normal günlerde olduğu gibi kesintisiz su, atık su, kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması için 24 saat hizmet verecek; su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında nöbetçi personel bulunduracak. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabilecek.

İTFAİYE GÖREV BAŞINDA

İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 48 istasyon, 677 personelle 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Merkez grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize ekipler, olası bir yangın ya da kurtarma için 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne telefonla bildirebilecek.

MEZARLIKLARDA DİN GÖREVLİLERİ HAZIR

Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. 19 ilçe mezarlıkları temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlileri vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak.

KURŞUNLU'YA ÜCRETSİZ RİNG SEFERİ

Büyükşehir Belediyesi, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de dahil olmak üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı'ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Ayrıca kent merkezi ve 19 ilçe mezarlıklarında da çiçek dağıtımı yapılacak.