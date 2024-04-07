Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı için Önlemler Aldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, halkın Ramazan Bayramı'nı rahat ve huzurlu geçirmesi için gereken önlemleri aldı. Zabıta, İtfaiye, ABİM ve ASAT başta olmak üzere birçok birim Ramazan Bayramı süresince görev başında olacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi 9 günlük bayram süresince kent merkezi ve ilçelerinde halkın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için gerekli tedbir ve önlemleri aldı. Bayram süresince Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel görevde olacak. Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ile satışını gerçekleştiren işyerlerinde denetimlerini daha da yoğunlaştıracak. Zabıta ekipleri, arife gününden itibaren bayram süresince Uncalı, Andızlı, Kurşunlu mezarlıklarında da halkın, mezarlığı rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Vatandaşlar, şikayetlerini ALO 153 numaralı zabıta merkezine bildirebilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi (ABİM) de bayram süresince görevde olacak. Vatandaşlar muhtemel istek ve şikayetlerini, telefonla bildirebilecek.
ASAT'ta nöbetçi ekip
Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) her bayram olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da Antalya halkının sorunsuz bir bayram tatili geçirebilmesi için tüm hazırlıklarını tamamladı. ASAT bayram boyunca da normal günlerde olduğu gibi kesintisiz su, atık su, kanalizasyon hizmetlerinin aksamaması için 24 saat hizmet verecek. ASAT, su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında nöbetçi personel bulunduracak. Vatandaşlar herhangi bir arıza ve şikayet için Alo ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabilecek.
İtfaiye görev başında
İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 48 istasyon, 677 personelle 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Merkez grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize ekipler, muhtemel bir yangın ya da kurtarma için 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne telefonla bildirebilecek.
Mezarlıklarda din görevlileri hazır
Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. 19 ilçe mezarlıkları temizlenerek bayrama hazır hale getirildi. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda din görevlileri vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak.
Kurşunlu'ya ücretsiz ring seferi
Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de dahil olmak üzere Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı'ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. Ayrıca kent merkezi ve 19 ilçe mezarlıklarında da çiçek dağıtımı yapılacak. - ANTALYA
Son Dakika › Yerel › Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı için Önlemler Aldı - Son Dakika
Batı Şeria'nın Cenin kentine ve kentteki mülteci kampına İsrail tarafından düzenlenen bombardıman ve silahlı saldırılarda 3 Filistinli öldürüldü. İsrail güçleri, Cenin'e insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 2 genci öldürdü ve 9 kişiyi yaraladı. Bir gencin ise gerçek mermilerle göğsünden vurularak öldürüldüğü bildirildi. İsrail birlikleri, Cenin'e ve Kabatiye kasabasına baskın düzenleyerek Filistinli militanlarla çatışmaya girdi. İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana 451'den fazla Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.
'Sürdürülebilir Yaşam Mümkün Mü?' konulu konferansta konuşan Güven İslamoğlu iklim krizi ile ilgili önemli açıklamalarda bulunarak özellikle tüketim alışkanlıkları konusunda uyarılarda bulundu.
İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala 'seçim ve sandık güvenliği'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, baroda bir kriz masası oluşturduklarını ve avukatların sandıkta olumsuzlukları önlemek için hazır olacaklarını belirtti. Yurttaşlara sandığa gitmeleri çağrısında bulunan Yılmaz, seçmenin oyuna ve sandığına sahip çıkması gerektiğini vurguladı.
Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, genişletilmiş ve siyaset üstü bir ittifak oluşturarak halka güçlü bir seçenek sunduklarını belirterek, Bodrum'un su sorununu çözmek için denizden su arıtma sistemini devreye sokacaklarını açıkladı.
31 Mart 2024 yerel seçimlerine sayılı günlere kala Erzurum'da Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında İl Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Vali Yardımcıları, İlçe Kaymakamları, İl Jandarma Komutanı ve İl Emniyet Müdürü de hazır bulundu.
Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Hacıishak ve İnönü Mahalleleri'nde vatandaşlarla buluşarak seçim çalışmalarına devam etti. Başkan Dutlulu, Akhisar halkının desteğiyle seçimi kazanacaklarını belirtti ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Ayrıca, diğer siyasi partilere de saygı duyduklarını ve Akhisar ittifakıyla birlikte tüm Akhisarlılara seslendiklerini ifade etti.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesinin tam kapasiteye ulaşması halinde İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacağı belirtildi. Bölgede yaklaşık 300 milyon dolarlık yatırım, 400 milyon dolarlık toplam ciro ve 200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor. Organize sanayi bölgesinde faaliyete geçen 2 firma şu anda 199 kişiye istihdam sağlıyor.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Ferizli ilçesinde Gölkent Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Kocacık, halk buluşmasında vatandaşlara hitap ederek, AK Parti'nin halkın arasında olduğunu ve Ferizli'ye daha fazla hizmet getirmek için çalışacaklarını belirtti. Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise geçmiş dönemde verdikleri sözleri yerine getirdiklerini ve çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.
MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Ulaş ilçesinde Belediye Başkanı ve adayı Turan İlbey tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Özyürek, ramazan ayının İslam alemine hayırlar getirmesini diledi ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde partisine destek istedi. Programa, MHP Sivas İl Başkanı Hakan Uygun, bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ve partililer katıldı.
Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesinde kurulan Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesi, tam kapasiteye ulaştığında İç Anadolu'nun cazibe merkezi olacak. Bölgede 33 firma ile yatırım anlaşması yapıldı ve 10 bin kişinin istihdam edilmesi bekleniyor. Ayrıca 200 milyon dolarlık ihracat hedefleniyor.
31 Mart yerel seçimleri öncesinde Türkiye İttifak Partisi Tokat İl Başkanlığı, Belediye Başkan Adayı Eyüp Eroğlu'na destek açıklaması yaptı.
Cumhur İttifakı Odunpazarı Belediye Başkan adayı Özkan Alp, belediye çalışanlarının işlerini kaybedecekleri iddialarına yanıt verdi. Alp, çalışanlara seslenerek gönül kırmaya değil, hizmet etmeye geldiğini belirtti. Ayrıca, mevcut yönetimin çalışanları korkutmaya ve baskı kurmaya devam ettiği iddialarını da reddetti. Alp, belediye çalışanlarının haklarının iyileştirilmesi için çalışmalarının olduğunu da söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?