Antalya Büyükşehir Belediyesi, \'Sakin Mahalle\' Programı İçin Toplantı Düzenledi

Yerel

Antalya'nın Cittaslow ağına katılmasıyla birlikte çalışmalarına hız veren Antalya Büyükşehir Belediyesi, 'Sakin Mahalle' programına pilot mahalle olarak seçilen Yeşilbayır Mahallesi'nde yürütülecek proje ve çalışmalar hakkında ilgili daire birimlerine yönelik bir toplantı düzenledi.

Hem marka bir şehir olma yolunda hem de metropol belediyeciliği alanında ülkemizdeki ve dünyadaki diğer şehirlere öncülük etme hedefiyle hareket eden Antalya Büyükşehir Belediyesi, Cittaslow (Sakin Şehirler) Ağı'na dahil olmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Cittaslow Olağanüstü Türkiye Genel Kurul Toplantısı'nda Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in Cittaslow Türkiye Koordinatörü ve Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da Cittaslow Türkiye Teknik Koordinatörü seçilmişti. Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Cittaslow (Sakin Şehirler) Ağı koordinasyonuyla yürütülen Cittaslow Metropol Projesi kapsamında, Döşemealtı İlçesi Yeşilbayır Mahallesi, Sakin Mahalle (Slow Neighborhood) programı için pilot mahalle olarak belirlenmişti.

Yol haritası ve görev dağılımı

Büyükşehir Belediyesi Yeşilbayır Mahallesi'nde yapılacak olan faaliyetleri planlamak ve yürütmek üzere bir toplantı düzenledi. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, Dış İlişkiler Daire Başkanı Dr. Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve ilgili daire başkanlıklarında görevli personel katıldı. Toplantıda Cittaslow Metropol Projesi hakkında bilgi verildi. Yeşilbayır Mahallesi'nde planlanan faaliyetlerin yol haritası belirlendi ve görev dağılımı yapıldı.

"Yeşilbayır pilot mahalle olacak"

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in Cittaslow Türkiye Koordinatörü seçildiğini hatırlatan Genel Sekreter Cansel Tuncer, "Başkanımız Muhittin Böcek oy birliğiyle seçilerek önemli bir başarıya imza attı. Büyükşehir Belediyesi olarak sorumluluğumuz daha da büyüdü. Uluslararası Cittaslow Komitesine bir söz verdik, Yeşilbayır dosyamızı kriterlere uygun şekilde en kısa sürede tamamlayacağız. Uluslararası komitenin değerlendirmesinden sonra Cittaslow Metropol üyesi olacağız. Sakin Mahalle programını hayata geçirmemiz için hepimizin büyük çabası ve emeği olacak. Ayrıca Ekim ayında İtalya'nın başkenti Roma'da gerçekleştirilecek Cittaslow Uluslararası Koordinatörler Toplantısı'nda, Muhittin Böcek Başkanımız Uluslararası düzeyde Başkan Yardımcılığı görevine önerilecek" diye konuştu.

"Hazırlık dosyasını kısa sürede tamamlayacağız"

Cittaslow ağının Antalya ve Türkiye'nin tanıtımının yanı sıra çevresel, yerel ve kültürel değerlerin korunmasına önemli katkılar sunan bir proje olduğuna dikkat çeken Lokman Atasoy ise, Başkan Böcek'in 27 sakin şehrin belediye başkanları tarafından oy birliği ile Türkiye koordinatörü olarak seçilmesinin ülke adına çok önemli bir aşama olduğunu kaydetti. Atasoy, "Başkanımız bundan sonraki süreçte uluslararası arenada da ülkemizi temsil edecek ve söz sahibi olacak. Daha yeni başlıyoruz. Önümüzde hazırlamamız gereken Sakin Mahalle dosyası var. İbradı ve Demre ilçelerimizin başvuru süreçleri var. Ülkemizdeki tüm sakin şehirlerin beklentilerini karşılamak ve programı iyi bir noktaya ulaştırma hedefimiz var" dedi. - ANTALYA