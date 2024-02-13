Antalya Büyükşehir Belediyesi Sel Mağdurlarına Mobil Aşeviyle Yardım Yapıyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, selin etkilediği mahallelerde vatandaşlara mobil aşeviyle üç çeşit sıcak yemek, su ve ekmek yardımı yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle sel felaketinin yaşandığı kent genelinde İtfaiye, ASAT, Fen İşleri, Park Bahçeler ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı olmak üzere ilgili tüm birimleriyle çalışmalarını sürdürüyor. 1450 personel ve 290 araç-iş makinesi ile sahada aralıksız çalışmaya devam eden ekipler yaraları sarmaya çalışıyor.

YEŞİLDERE MAHALLESİNE SICAK YEMEK İKRAMI

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, afetin yaşandığı mahallelerde vatandaşlara su ve ekmek yardımı yapıyor. Sokak sokak dolaşan Büyükşehir ekipleri, göl olan yollar nedeniyle dışarı çıkamayan vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Aşevi de sel felaketinin en çok vurduğu Gebizli Mahallesi'nin ardından Yeşildere Mahallesinde sel mağduru vatandaşlara sıcak yemek ikramında bulundu. Mobil aşevinden Yeşildere Mahallesinde selden etkilenen vatandaşlara bin kişilik 3 çeşit sıcak yemek ikramı yapıldı.