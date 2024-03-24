Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Konyaaltı Liman Halk Plajı yoğun ilgi görüyor

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Antalya Büyükşehir Belediyesinin 200 milyon lira öz kaynağıyla hayata geçirdiği Konyaaltı Liman Halk Plajı, açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Antalyalılar hafta sonlarında Konyaaltı Liman Halk Plajı'nda yürüyüş yapıp bisiklet sürerek keyifli zaman geçiriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin öz kaynaklarıyla hayata geçirdiği Boğaçayı Köprüsü ile Liman arasında kalan 1 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Liman Halk Plajı vatandaşların beğenisini topladı. Büyükşehir Belediyesinin 200 milyon liralık yatırımla hayata geçirdiği Halk Plajı, 23 bin metrekaresi yeşil alan olmak üzere yaklaşık 74 bin metrekarelik alandaki koşu yolu, bisiklet yolu, park alanları ve seyir teraslarıyla Antalyalıların gözde mekanı oldu.

1'er kilometrelik koşu ve bisiklet yolunun yer aldığı Konyaaltı Liman Halk Plajı hafta sonunda vatandaşların uğrak yeri oldu. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar Konyaaltı Liman Halk Plajı'nda keyifli zaman geçiriyor.

Plajın çok güzel olduğunu aktaran Zafer Çolakoğlu, "Eskisiyle kıyaslanmayacak kadar güzel oldu. Artık sahilin diğer tarafına gitmek zorunda kalmıyoruz. Çok ferah, çok güzel olmuş. Muhittin Başkan'a burayı bizlere kazandırdığı için teşekkür ediyorum." dedi.

Hurma Mahallesi'nde oturduğunu söyleyen Cuma Güzel isimli vatandaş da "Güzel düşünülerek yapılan bir yatırım olmuş. Vatandaş olarak çok memnunum. Emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Sahilde gezintiye çıkan Fulya Süzen ise alanın çok güzel olduğunu, çocuklarıyla burada çok keyifli bir vakit geçirdiklerini dile getirdi.