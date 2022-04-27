Antalya Büyükşehir'de Otizm Farkındalık Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir'de Otizm Farkındalık Sergisi

27.04.2022 12:34

Antalya Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek amacıyla otizmli öğrencilerin el emeği ‘Otizm Farkındalık Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek amacıyla otizmli öğrencilerin el emeği 'Otizm Farkındalık Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği iş birliği ile düzenlenen 'Otizm Farkındalık Sergisi', Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda Antalyalılar ile buluşuyor.

Serginin açılışına, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Ethem Sardoğan, Antalya Otistik Bireyler Derneği Başkanı Perihan Bal, otizmli bireyler, aileleri ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte aileler sergiyi gezdi. Sergide otizmli öğrencilerin el emeği ile el sanatları kurslarında yaptıkları eserler büyük beğeni topladı.

Otizm Farkındalık Sergisi'nde Yörük kültürü, Çanakkale Zaferi, otizmli Cenk Bal'ın düğümleri ve deniz taşları temalarında yaklaşık 40 eser sergileniyor.

Otistik Bireyler Derneği Başkanı Perihan Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e otizmli öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sergi, 30 Nisan'a kadar Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda ziyarete açık olacak.

Antalya Büyükşehir'de Otizm Farkındalık Sergisi
Antalya Büyükşehir'de Otizm Farkındalık Sergisi
Antalya Büyükşehir'de Otizm Farkındalık Sergisi
Antalya Büyükşehir'de Otizm Farkındalık Sergisi

YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa Antalya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa Antalya Büyükşehir'in Satranç Turnuvası Sona Erdi Antalya Büyükşehir'in Satranç Turnuvası Sona Erdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Otizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Antalya Büyükşehir'de Otizm Farkındalık Sergisi - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:56:41. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir'de Otizm Farkındalık Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement