Antalya Büyükşehir'de Otizm Farkındalık Sergisi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, otizme dikkat çekmek amacıyla otizmli öğrencilerin el emeği 'Otizm Farkındalık Sergisi'ne ev sahipliği yapıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Antalya Otistik Bireyler Spor Kulübü Derneği iş birliği ile düzenlenen 'Otizm Farkındalık Sergisi', Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda Antalyalılar ile buluşuyor.

Serginin açılışına, Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürü Fatin Iltar, Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Ethem Sardoğan, Antalya Otistik Bireyler Derneği Başkanı Perihan Bal, otizmli bireyler, aileleri ve Büyükşehir Belediyesi çalışanları katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesiyle birlikte aileler sergiyi gezdi. Sergide otizmli öğrencilerin el emeği ile el sanatları kurslarında yaptıkları eserler büyük beğeni topladı.

Otizm Farkındalık Sergisi'nde Yörük kültürü, Çanakkale Zaferi, otizmli Cenk Bal'ın düğümleri ve deniz taşları temalarında yaklaşık 40 eser sergileniyor.

Otistik Bireyler Derneği Başkanı Perihan Bal, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'e otizmli öğrencilere verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Sergi, 30 Nisan'a kadar Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda ziyarete açık olacak.