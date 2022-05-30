Antalya Büyükşehir'den Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir'den Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi

30.05.2022 11:24
Antalya Büyükşehir'den Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilk kez düzenlediği Milli Eğitim Bakanlığı’ndan onaylı Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi’ni tamamladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ilk kez düzenlediği Milli Eğitim Bakanlığı'ndan onaylı Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi'ni tamamladı.

Uncalı ATASEM kurs merkezinde yapılan eğitimlerde 24 kursiyer, alabalık yetiştiriciliğinin tüm safhalarını öğrendi. Eğitimde, anaç alabalıktan yavru alımı, sofralık boya kadar gelen süreçteki bakım aşamaları teorik olarak anlatıldı. Teorik eğitimin ardından kursiyerler Geyikbayırı Alabalık Çiftliği'nde uygulamalı eğitim aldı.

"ÜRETİMİ DESTEKLEYECEK EĞİTİMLER VERİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde Su Ürünleri ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nün açıldığını belirten Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ARGE Proje Şube Müdürü Deniz İlaslan Çürek, "Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak yerelden kalkınmaya önem veriyoruz. Bu nedenle üreticiyi ve üretimi desteklemek için farklı eğitimler veriyoruz. Potansiyeli olan konuları belirleyip, doğru yetiştiricilik tekniklerini belirliyoruz. Bu kapsamda alabalık yetiştiriciliği kursunu açtık. Antalya alabalık konusunda ciddi bir üretim potansiyeline sahip. Bu nedenle ileri üretim tekniklerinin öğrenilebileceği bir kurs düzenledik. Eğitimden sonra da desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

"KENDİ ÇİFTLİKLERİNİ AÇABİLECEKLER"

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı ARGE Proje Şube Müdürlüğü bünyesinde Su Ürünleri Mühendisi olarak görev yapan Sevilay Ünlüçiftçi, su ürünleri kaynaklarını zenginleştirmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, "Ehil işgücü sağlamak için bu kursu açtık. 58 saatlik teori kısmını bitirdikten sonra, uygulama kısmına geçtik. Kursiyerlerimiz, uygulamalı eğitimin ardından Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalarına sahip olacaklar. Kendi çiftliklerini açabilecekler" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN 3'ÜNCÜ ALABALIK TESİSİ

Pratik eğitimlerinin verildiği Geyikbayırı Alabalık Çiftliği'nin Türkiye'deki 3'üncü alabalık üretme tesisi olduğunu kaydeden İşletme Müdürü Şahin Yalçın, "Yılda 1 milyon 200 bin yavru üretimimiz var. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden uygulamalı eğitim için bir talep geldi. Tesisimizi kursiyerlere açtık. 45 yıllık tecrübemizi kursiyerlerle paylaştık" dedi.

Antalya Büyükşehir'den Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi
Antalya Büyükşehir'den Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi
Antalya Büyükşehir'den Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi
Antalya Büyükşehir'den Alabalık Yetiştiriciliği Eğitimi

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Kaynak: ANKA

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