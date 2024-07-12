Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif Okundu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif Okundu

Antalya\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinde Kur\'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif Okundu

Antalya'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Akdeniz Üniversitesi Camii'nde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Etkinlikte, 253 şehit anısına 253 fidan dikildi. Vali Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve diğer birçok yetkili ve vatandaş etkinliğe katıldı.

12.07.2024 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Etkinlikte 253 şehit anısına 253 adet fidan dikildi.

Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi Camii'nde, Cuma namazına müteakip Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okunarak dualar edildi. Okunan duaların ardından Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi yerleşkesinde hayatını kaybeden 253 şehit anısına 253 fidan toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinliklere Valisi Hulusi Şahin, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Yakup Ali Kahveci, Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Akın, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Ekercin, Kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri,15 Temmuz'da şehit olan Şehit Polis Memuru Muhammed Oğuz Kılınç'ın babası Zeki Kılınç, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Akdeniz Üniversitesi, Özlenen Özkan, Demokrasi, 15 Temmuz, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif Okundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:00 Erdoğan’dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak Erdoğan'dan NATO Zirvesi dönüşü Suriye açıklaması: Hakkaniyetli bir barış en çok bize fayda sağlayacak
19:19 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi 2 kent dakikalar içerisinde suya gömüldü, 50 ev tahliye edildi
19:01 Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar Şehidin acılı babasından bölücü terör örgütüne tokat gibi sözler: Ben de Kürdüm ulan Allahsızlar
18:13 Manisa’da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti Manisa'da sanayi atıkları sulama kanalını maviye çevirdi, mahalleli isyan etti
16:25 AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi AK Parti, en düşük emekli maaşına yapılacak zamla ilgili tarih verdi
18:41 Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 1 askerimiz şehit oldu
18:23 İstanbul Valisi Davut Gül’den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul’umuzu şanlı bayrağımızla donatalım İstanbul Valisi Davut Gül'den vatandaşlara 15 Temmuz çağrısı: Hadi İstanbul'umuzu şanlı bayrağımızla donatalım
18:21 Komşuda Kovid-19 alarmı Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor Komşuda Kovid-19 alarmı! Vakalar arttı, yaşlılara ve riskli gruplara uyarılar yapılıyor
17:32 Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor Cami imamının ilginç sitemi, tabelayı gören namaza geliyor
16:53 Işığa yakalanmamak için gaza bastı İrem’i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar Işığa yakalanmamak için gaza bastı! İrem'i hayattan koparan sürücüye, isyan ettiren karar
16:42 Kurye Ata Emre Akman’ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi Kurye Ata Emre Akman'ı öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası verildi
16:39 Serdar Dursun’dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim Serdar Dursun'dan çok konuşulacak Ali Koç itirafı: Eğer bir daha yaparsan sözleşmeni feshederim
16:12 Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum Cezaevinden tahliye olan Sıla Doğu, günler sonra sessizliğini bozdu: Kardeşime kavuşmak istiyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.07.2024 21:37:30. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliklerinde Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif Okundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement