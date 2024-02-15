Antalya'da 161 ekip 402 polisle eşzamanlı 'Huzur Antalya Uygulaması' - Son Dakika
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Antalya'da 161 ekip 402 polisle eşzamanlı 'Huzur Antalya Uygulaması'

Antalya'da 161 ekip 402 polisin katılımıyla 78 farklı noktada eşzamanlı 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada, 7 bin 771 şahıs sorgulandı, bin 365 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 53 aranan şahıs yakalandı, 20 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Ayrıca, 3 kayıp şahıs bulundu, 12 işletme denetlendi, 5 şahsa ve 3 işyerine idari işlem yapıldı. Uygulama sırasında 1 çalıntı araç, 2 çalıntı ve aranan motosiklet, 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

15.02.2024 10:50  Güncelleme: 10:50
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Antalya'da 161 ekip 402 polisle eşzamanlı 'Huzur Antalya Uygulaması'

ANTALYA - Antalya'da 161 ekip 402 polisin katılımıyla 78 farklı noktada eşzamanlı 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi. Uygulamada, 7 bin 771 şahıs sorgulandı, bin 365 araç kontrol edildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 161 ekip 402 personelle kentin 78 farklı noktasında eşzamanlı olarak 'Huzur Antalya Uygulaması' gerçekleştirildi.

7 bin 771 şahsın sorgulandığı uygulamada, 53 aranan şahıs yakalandı, bin 365 araç kontrol edilip 20 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Yine uygulamalarda 3 kayıp şahıs bulundu, 12 işletme denetlendi, 5 şahsa ve 3 işyerine idari işlem yapıldı, 1 çalıntı araç, 2 çalıntı ve aranan motosiklet, 4 tabanca ve bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

Antalya\'da 161 ekip 402 polisle eşzamanlı \'Huzur Antalya Uygulaması\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 161 ekip 402 polisle eşzamanlı 'Huzur Antalya Uygulaması' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 161 ekip 402 polisle eşzamanlı 'Huzur Antalya Uygulaması' - Son Dakika
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