Antalya\'da 19 Mayıs Coşkusu: Fener Alayı\'na Binlerce Katılım

Antalya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında binlerce vatandaşın katılımı ile düzenlenen Fener Alayı'nda 400 metrelik dev Türk bayrağı taşındı. Fener Alayı'na paramotorcular da gökyüzünde eşlik etti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Antalya'da binlerce kişinin katıldığı Fener Alayı ile kutlandı. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Ulusal Yükseliş Anıtı'na çelenk sunulması ile başlayan program, Karaalioğlu Parkı'nda düzenlenen etkinliklerle devam etti. Gün boyunca düzenlenen çeşitli programlarla 19 Mayıs coşkusu havada, karada ve denizde yaşandı. Etkinlikler Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Fener Alayı ile zirve yaptı.

400 metrelik dev Türk bayrağı taşıdılar

Binlerce kişi akşam saatlerinde ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk fotoğrafları ile Fener Alayı'nın başlangıç noktası olan Konyaaltı Varyant'ta toplanmaya başladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Hüseyin Yılmaz, Muratpaşa Kaymakamı İhsan Kara, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı yürüyüşte 400 metrelik dev Türk bayrağı taşındı. Fener Alayı'na Türk Hava Kurumu'na bağlı paramotorcular gökyüzünden eşlik ederken, yürüyüş güzergahındaki apartmanların balkonlarındaki vatandaşlar da alkışlarıyla destekledi. 7'den 70'e binlerce Antalyalı, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar ve marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü. - ANTALYA