Antalya'da 2024 Yılı Proje Yatırımları ve Harcamaları Ele Alındı - Son Dakika
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Antalya'da 2024 Yılı Proje Yatırımları ve Harcamaları Ele Alındı

Antalya\'da 2024 Yılı Proje Yatırımları ve Harcamaları Ele Alındı

Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında yapılan 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, 2024 yılı için bedeli 135 milyar 482 milyon TL olan 639 proje üzerinde çalışıldığı bildirildi. Eylül ayı sonu itibarıyla 15 milyar 670 milyon TL harcama yapıldığı açıklandı.

22.10.2024 11:12  Güncelleme: 11:13
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Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında 2024 yılının 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Şahin, Antalya genelinde bedeli 135 milyar 482 milyon TL olan 639 adet proje üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirilen 4. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda Antalya genelindeki yatırımların durumları, tamamlanan projeler ve devam eden çalışmalar detaylı bir şekilde ele alındı. Vali Hulusi Şahin'in başkanlık yaptığı toplantıya, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Çevikol Tuncer, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Eylül ayı sonu itibarıyla 15 milyar 670 milyon TL harcama yapıldı

Antalya'da 2024 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla 639 adet proje üzerinde çalışıldığını açıklayan Vali Şahin, "Bu projelerin 399 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarca, 240 adedi ise belediyelerin imkanlarıyla gerçekleştirildi. Bedeli 135 milyar 482 milyon TL olan bu projelerin 2024 yılı ödenekleri ise 22 milyar 783 milyon TL. Eylül ayı sonu itibarıyla, 15 milyar 670 milyon TL harcama yapılarak yüzde 69 oranında nakdi gerçekleşme sağlandı" dedi.

Genel ve özel bütçeli kuruluşlar 399 adet proje üzerinde çalıştı

Vali Şahin, genel ve özel bütçeli kuruluşlarca üzerinde çalışılan 399 adet projenin bedelinin 121 milyar 822 milyon TL olduğunu ifade ederek, "2024 yılı ödenekleri toplamı ise 14 Milyar 771 milyon TL. Bu projelere, Eylül ayı sonu itibarıyla, 9 milyar 817 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 66 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

Belediyeler tarafından yürütülen 240 adet proje bedelinin 13 milyar 660 milyon TL olduğunu belirten Vali Şahin, "Bu projelerin 2024 yılı ödenekleri toplamı ise 8 milyar 11 milyon TL olup Eylül ayı sonu itibarıyla 5 milyar 853 milyon TL harcama yapılmış ve yüzde 73 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Yatırımcı kuruluşlar ile belediyelerin gerçekleştirdiği yatırımlarda nakdi gerçekleşmenin 4 milyar 507 milyon TL harcama tutarı ile en çok ulaştırma-haberleşme sektöründe olduğunu belirten Vali Şahin, ikinci sırada 4 milyar 415 milyon TL harcama tutarı ile diğer kamu hizmetleri sektörünün, üçüncü sırada ise 1 milyar 930 milyon TL harcama tutarı ile enerji sektörünün olduğunu ifade etti.

162 adet proje tamamlandı

639 adet projeden 162 adedinin tamamlanarak hizmete alındığını, 10 adet projenin tasfiye edildiğini ve 52 adet projenin ise ihale aşamasında olduğunu belirten Vali Şahin, 71 adet projeye henüz başlanmadığını, 344 adet projenin de halen devam ettiğini ifade etti.

Toplantıda, ASAT Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından sunum gerçekleştirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da 2024 Yılı Proje Yatırımları ve Harcamaları Ele Alındı - Son Dakika

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