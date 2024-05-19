Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 50 yıllık mülkiyet davası sonuçlandı - Son Dakika
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 50 yıllık mülkiyet davası sonuçlandı

Antalya\'nın Gazipaşa ilçesinde 50 yıllık mülkiyet davası sonuçlandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde 50 yıldır çözülemeyen mülkiyet davası sonuçlandı. 86 bin 822 metrekare alanı ilgilendiren dava sonucunda mahalle sakinleri tapularını almaya hak kazandı. Gökçein Caddesi'nde 1962 yılından bu yana devam eden mülkiyet sorunu, 1970'lerde yargıya taşındı. Mahalle sakinleri, uzun süren davanın sonucunda mutluluklarını dile getirdi.

19.05.2024 16:04
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Aydın Mahallesi'nde 50 yıldır çözülemeyen mülkiyet davası karara bağlandı. 86 bin 822 metrekare alanı ilgilendiren dava sonucunda mahalle sakinleri tapularını almaya hak kazandı.

Gazipaşa'nın Aydın Mahallesi Gökçein Caddesi'nde 86 bin 822 metrekare alanın tapuya tescili için açılan kadastro davası 50 yıl sonra karara bağlandı. Gökçein Caddesi'nde 1962 yılından bu yana hazine ile vatandaş arasında devam eden mülkiyet sorunu 1970'lerde yargıya taşındı. Aralarında Aydın Mahallesi Muhtarı Erhan Taşdemir'in de bulunduğu 100 ailenin müdahil olduğu davanın karar duruşması bugün gerçekleştirildi. Mahalle sakinlerinin avukatı Kadir Şeyda'nın da katıldığı dava, karara bağlanarak mahalle sakinleri tapularını almaya hak kazandı. Muhtar Taşdemir ve mahalle sakinleri, alınan kararın mutluluğunu birlikte yaşadılar.

"Mahallemizin tapuları verildi"

50 yıldır çözülemeyen mahkemenin sonunda karara bağlanmasından duydukları mutluluğu dile getiren mahalle sakinleri; "Mahallemizin Gökçein Caddesi'nde 1962 yılından bu yana hazine ile mahalle sakinleri olarak aramızda devam eden mülkiyet sorunu, 1970'lerde yargıya taşındı. Bu süreçte birçok hakim değişmiş ve farklı tarihlerde çok sayıda avukat davaya dahil olmuş, çeşitli kurumlardan resmi belgeler toplanıp, tapu tatbikatları yapılmasına rağmen ertelenmekteydi. Söz konusu dava dosyasındaki 86 bin 822 metrekare tapunun içerisinde bulunan 66 parselde ortalama en az 50 yıldır, 100 ailenin ikamet ettiği ve müdahil olduğu dava nihayet karara bağlanarak tapularımız verildi" şeklinde konuştular. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 50 yıllık mülkiyet davası sonuçlandı - Son Dakika
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