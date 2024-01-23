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Antalya'da AFAD Gönüllülerine Enkaz Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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Antalya'da AFAD Gönüllülerine Enkaz Tatbikatı Yapıldı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, AFAD İl Koordinatörlüğünde enkaz tatbikatı yapılarak AFAD gönüllülerine eğitim verildi. Tatbikatta enkazda kullanılan malzemeler ve kullanışları hakkında detaylı bilgi verildi. Toplam 37 AFAD gönüllüsü katıldı.

Antalya\'da AFAD Gönüllülerine Enkaz Tatbikatı Yapıldı
23.01.2024 - 17:15,  Güncelleme: 17:21
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, AFAD İl Koordinatörlüğünde enkaz tatbikatı yapılarak AFAD gönüllülerine eğitim verildi.

AFAD Antalya İl Koordinatörü Kamil Deniz önderliğinde Antalya'dan gelen AFAD ekibi, Gazipaşa'da bulunan AFAD gönüllülerine eğitim amaçlı, Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir enkazda tatbikat yaptı. Tatbikat öncesi AFAD ekibinde bulunan eğitimci tarafından enkazda kullanılan malzemeler ve kullanışları ile ilgili detaylı bilgi verilerek araç gereçler üzerinde uygulamalı olarak bilgi aktarımı yapıldı.

37 AFAD gönüllüsü katıldı

AFAD Antalya İl Koordinatörü Kamil Deniz, ilçede böylesine önemli tatbikatların yapılmasının oldukça önemli olduğuna vurgu yaparak her vatandaşın belirli ölçüde bilmesi gereken ve muhtemel durumlarda kullanması gereken bilgileri aktararak önemli konuların üzerinde durdu. AFAD gönüllüler listesinde 50 kişi olduğunu ve tatbikata toplam 37 kişinin katıldığını belirten AFAD Antalya İl Koordinatörü Kamil Deniz, gönüllülerin hassasiyeti ve tatbikata olan ilgileri için teşekkür etti.

Eğitimlerin ardından sınav yapılacak

Zeliha Tuncer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ev sahipliğinde okul bahçesinde de tatbikat yapan ekipler, bahçeye çadır kurarak bugün verilecek olan yangın eğitimi için hazırlık yaptı. Ekipler, Cuma günü ilk yardım eğitimi vererek ardından verdikleri eğitimlerle ilgili sınav yaparak dereceye girenlere ödül verecek.

"AFAD gönüllülerini muhtemel durumlara karşı hazırlıyoruz"

AFAD Gazipaşa İlçe Koordinatörü Sıtkı Altuner, "İlçemizde bir ilk olarak gerçekleştirilen enkaz tatbikatına olan ilgiden dolayı oldukça memnun kaldık. AFAD Antalya İl Koordinatörümüz Sayın Kamil Deniz'e çok teşekkür ederiz. Gönüllülerimizi her geçen gün bilgi donanımları ile geliştirerek muhtemel durumlara karşı hazırlıyoruz ve olay anında ne yapmaları gerektiğini uygulamalı şekilde göstererek öğretiyoruz. AFAD gönüllüleri her geçen gün büyüyerek yoluna devam ediyor. Emeği geçen eğitimcilere canı gönülden teşekkür ederiz." dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Antalya'da AFAD Gönüllülerine Enkaz Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da AFAD Gönüllülerine Enkaz Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika
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