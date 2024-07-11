Antalya'da Bambus Plajı İhalesi İptal Edildi

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(ANTALYA) - Antalya'da ihalesi mahkemece iptal edilen Bambus plajını halka açmak için çalışmalarını sürdüren Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bulunan siyasi partilerin il başkanlarını aradı. Uysal süreci paylaştı, il başkanlarını Bambus'a sahip çıkmaya davet etti.

Antalya'nın falez sahil bandında yer alan Bambus plajı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca Kasım 2022'de ihale edildi. Bakanlığın, kıyıyı turistik amaçlı kullanılmasına imkan tanıyan ihalesine Muratpaşa Belediyesi dava açtı. Davada, ihalenin kıyıların kamu yararına kullanılması amacını ortadan kaldırdığını savunuldu. Ankara 6. İdare Mahkemesi ihaleyi iptal etti.

İptalin ardından Başkan Uysal, 1 Temmuz'da Bambus plajının halka açılacağını ilan etti. Muratpaşa Belediyesi, kıyının üzerinde imar planlarında semt spor sahası olarak belirli alanda temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı. Ancak iptal edilen ihalenin sahibi şirket belediyeyi engellemeye çalıştı.

Dün akşam saatlerinde bir kez daha alanın giriş ve çıkışına şirket yetkililerince otomobiller çekildi. Yat ve tekne taşımacılığında kullanılan bir TIR spor sahasına sokuldu. Başkan Uysal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamusal ortak kullanım alanı semt spor sahası ve plajda işgali önlemek devletin görevidir" dedi.

Uysal, Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde temsil edilen CHP, AKP, MHP, Demokrat Parti ve İYİ Parti il başkanlarını telefonla arayarak süreç hakkında bilgilendirdi. İl başkanlarını Bambus'a sahip çıkmaya davet eden Başkan Uysal, Bambus plajının Antalya'nın kent hafızasının da bir parçası olduğunu belirtti.

İl başkanları desteklerini dile getirirken; AKP İl Başkanı Ali Çetin, Bambus'un kamuda kalmasından yana olduklarını, belediyenin yanı sıra Valiliğin de bu konuda rol alabileceğini dile getirdi.