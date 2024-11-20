Antalya'da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 'Çocuk Hakları Durağı' Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Antalya'da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 'Çocuk Hakları Durağı' Açıldı

Antalya\'da Dünya Çocuk Hakları Günü\'nde \'Çocuk Hakları Durağı\' Açıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde Antalya'nın ilk 'Çocuk Hakları Durağı' açıldı. Durağın amacı, çocuk hakları konusunda toplumsal farkındalığı artırmak olarak belirlendi.

20.11.2024 17:30  Güncelleme: 17:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliği ile 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nde toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Antalya'nın ilk "Çocuk Hakları Durağı" açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile Konyaaltı Arapsuyu Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı üzerinde yer alan 10520 numaralı toplu taşıma durağı "Çocuk Hakları Durağına" dönüştürüldü. Durak, vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla "Çocuk Hakları Sözleşmesinde" yer alan maddelerle donatıldı.

Durağın açılış törenine Antalya Vali Yardımcısı Erol Tanrıkulu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Şengül, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve çok sayıda çocuk katıldı. Programda Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuarı Bando ve Orkestrası da çocuklar için özel konser verdi.

"Desteklerimiz sürecek"

Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiğini söyleyen Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Şengül ise "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla bir otobüs durağımızın "Çocuk Hakları Durağı" olması teklifi geldi. Çok güzel ve anlamlı bir teklifti. Tüm Antalyalıların ve çocukların görebileceği çok işlek bir yerde durağımızı seçtik, gereken izin ve destekleri sağladık. Büyükşehir Belediyesi olarak bu yöndeki sosyal duyarlılık projelerine desteklerimiz her zaman devam edecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'mıza faydalı olacak tüm projelerde yer alıyoruz" diye konuştu.

"Değiştirilmesi mümkün olmayan bir sözleşme"

Çocukların barış dolu bir dünyada hayatın güzelliklerini yaşama hakkına sahip olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Yasin Akar, "Bütün dünyanın en hassas olması gereken konularının başında çocuk haklarının korunması gelmektedir. Dünyada maalesef Gazze'de olduğu gibi birçok çocuğun bu haklardan mahrum kaldığını görüyoruz. 'Çocuk Hakları Sözleşmesi' uluslararası mutabakata varılan ve değiştirilmesi mümkün olmayan bir sözleşmedir. Türkiye genelinde toplumsal farkındalığı artıracak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geleceğe ümitle bakan çocuklar yetiştirmek hepimizin üstlenmesi gereken bir görevdir" dedi.

Büyükşehir Belediyesi ile ortak çalışmalara değinen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise, "Bu güzel uygulamaya katkılarından dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'e özellikle teşekkür etmek istiyorum. Başkanımızın durak sayılarının artırılması konusunda destekleri devam edecek" ifadelerini kullandı.

Toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor

Konyaaltı sahili üzerinde yer alan "Çocuk Hakları Durağı" ile çocuk haklarına dikkat çekmek, çocuklara haklarını anlatmak, çocukların haklarını savunmak, seslerini duyurabileceğini göstermek, doğuştan kazanılan haklar ve bu hakların öğrenilmesinde aile kurumu, ebeveynlerin sorumlulukları ve önemi gibi konularda toplumsal farkındalığın artırılması hedefleniyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Hakları Günü, Yerel Yönetim, antalya, Eğitim, Yerel, Yaşam, Çocuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 'Çocuk Hakları Durağı' Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:54 Ünlü isimden Starbucks boykotu Fark edince hemen çöpe attı Ünlü isimden Starbucks boykotu! Fark edince hemen çöpe attı
17:45 İsrail, Suriye’yi vurdu: 36 kişi öldü, 50’den fazla yaralı var İsrail, Suriye'yi vurdu: 36 kişi öldü, 50'den fazla yaralı var
17:40 Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış Yenidoğan çetesi davasında yürek sızlatan ifade: Bebeğin cansız bedenini bisküvi kutusunda taşımış
17:33 Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya’yı vurdu Ukrayna, ilk kez İngiliz füzeleriyle Rusya'yı vurdu
15:43 Bağrışmaları salonu inletti Bakan Yerlikaya ve CHP’li Ali Mahir arasında sert tartışma Bağrışmaları salonu inletti! Bakan Yerlikaya ve CHP'li Ali Mahir arasında sert tartışma
08:26 Şahan Gökbakar’dan CHP lideri Özgür Özel’e tepki Şahan Gökbakar'dan CHP lideri Özgür Özel'e tepki
08:05 Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı
07:49 Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat’ın davasına bakan savcının yeri değişti Ekrem İmamoğlu, Dilan ve Engin Polat'ın davasına bakan savcının yeri değişti
07:36 Trump’tan doktor Mehmet Öz’e kritik görev Trump'tan doktor Mehmet Öz'e kritik görev
07:23 Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo’dan dikkat çeken ’’Fatih Terim’’ paylaşımı Karadağ mağlubiyeti sonrası Felipe Melo'dan dikkat çeken ''Fatih Terim'' paylaşımı
07:14 Bakan Tekin ’’laiklik’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Tekin ''laiklik'' sözlerine açıklık getirdi
06:48 Bakanlık yazı gönderdi Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son Bakanlık yazı gönderdi! Döner, iskender ve hamburgerde gramaj kaçağına son
03:22 Esenyurt’ta hareketli gece: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi Esenyurt'ta hareketli gece: Önce kardeşini öldürdü, ardından çocuklarıyla kendini eve kilitledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 19:13:28. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Dünya Çocuk Hakları Günü'nde 'Çocuk Hakları Durağı' Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.