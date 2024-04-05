Antalya\'da düzenlenen resim yarışmasında öğrencilere ödüller verildi

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Antalya Emniyet Müdürlüğünce ilkokul öğrencileri arasında düzenlenen 'Çocuk Gözüyle Polis' temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü ile Ramazan Bayramı etkinlikleri çerçevesinde kent genelinde 'Çocuk Gözüyle Polis' temalı resim yarışması düzenlendi. İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmaya 104 eser katıldı. Yarışmada ilk 3'e giren 1'inci sınıf öğrencilerine scooter, 2'nci sınıf öğrencilerine paten takımı, 3'üncü sınıf öğrencilerine bisiklet ve 4'üncü sınıf öğrencilerine ise tablet hediye edildi. Mansiyon sahibi öğrencilere ise boyama seti verildi. Öğrencilere hediyelerini İl Emniyet Müdürü Orhan çevik ve müdür yardımcıları takdim etti.

Programda konuşan Çevik, "Buraya gelerek bizleri yalnız bırakmayan ve polisi en iyi şekilde resme döken öğrencilerimizi kutluyorum. Ailelerini tebrik ediyorum, her şey gönüllerince olsun" dedi. Etkinlik, Çevik'in öğrenciler ve aileleriyle çektirdiği hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ANTALYA