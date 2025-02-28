Antalya'da Elektrik Tellerinden Kıvılcımlar Yangın Çıkardı

Yerel

Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu

ANTALYA - Manavgat'ta D-400 Karayolu kenarında elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar nedeniyle çıkan yangında işyerinin önünde bulunan paletler ve palmiyeler zarar gördü.

Manavgat- Antalya D-400 Karayolu üzerinde Ilıca Mahallesinde bulunan inşaat malzemesi satılan bir işyerinin önünden geçen elektrik kablolarından etrafa yayılan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kıvılcımlar nedeniyle işyerinin önünde bulunan ahşap paletlerin ve palmiyeler yanmaya başladı. İlk olarak vatandaşların hortumla müdahale ederek söndürmeye çalıştığı yangın ihbar üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı ekiplerin müdahalesi ile işyerlerine sıçramadan kısa sürede söndürdü.