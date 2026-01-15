Soğuk havalarda evsizlere BİMEKAN hizmeti

Antalya'da soğuk kış günlerinde sokakta yaşayan evsiz vatandaşlar için sıcak yuva ortamı oluşturuldu. Antalya Valiliği ve Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, her yıl yüzlerce vatandaşı ağırlayan BİMEKAN Geçici Konaklama Merkezi'nde evsiz vatandaşlar bu yılda sıcak bir yuva ortamında ağırlanıyor.

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde hizmet veren BİMEKAN'a emniyet güçleri, zabıta ekipleri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla ya da bireysel olarak başvuru yapan vatandaşlar BİMEKAN'ın imkanlarından faydalanıyor. BİMEKAN'da ağırlanan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının yanı sıra sabah ve akşam yemeği, sıcak su, duş, temizlik, giyim ve sağlık gibi temel ihtiyaçları da karşılanıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin kuaför hizmetinden de faydalanan vatandaşların düzenli olarak saç sakal kesimleri yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü ile yapılan protokol ile vatandaşların sağlık taramaları ve ilaç ihtiyaçları da karşılanıyor. BİMEKAN'da ağırlanan vatandaşların soğuk kış günlerini konforlu ve hijyenik şartlarda sıcak bir ev ortamı sunuluyor.

Evimde gibi hissediyorum

Barınacak yeri olmadığı için sokakta yaşamak zorunda kaldığını ifade eden Suat Naldemirci, "Son günlerde soğuk havalardan çok etkilenmeye başlamıştım çok zor bir durumdaydım. Buraya sığınan birçoğumuz parklarda taburelerde yatıyorduk. Büyükşehir Belediyemize barınma ihtiyacı için başvurdum. Hemen BİMEKAN'a yönlendirdiler. Geldik buraya sığındık bize kucak açtılar. Girişimizi yaptılar. Hemen sıcacık banyomu yaptım, sıcacık ortamda temiz çarşaflarla yatağımı verdiler. Bu soğuk havalarda kendimize geldik. Saç sakal tıraşımızdan yemeğimize kadar her ihtiyacımızı sağ olsunlar düşünmüşler. Sabahları sıcak çorbamız akşamları üç farklı yemek veriliyor. Çok güzel ağırlanıyor, misafir ediliyoruz. Kendi evimizde gibi hissediyorum "dedi. - ANTALYA