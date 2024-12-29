Antalya'da gökkuşağı görsel şölen oluşturdu
O anı ölümsüzleştirmek için büyük çaba harcadı
ANTALYA - Antalya'da yağış sırasında oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Bir turist bu anı ölümsüzleştirmek için büyük çaba harcadı.
Antalya'nın Serik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan yağmur sırasında gökyüzünde oluşan gökkuşağı görsel şölen oluşturdu. Görenlerin hayran kaldığı o anlarda bir turist gökkuşağı kaybolmadan o anları cep telefonu ile kaydetmek için eşinden yardım istedi. İnce ince yağan yağmura aldırış etmeden fotoğraf çekinen ve amacına ulaşan kadın turist ise çektirdiği fotoğraf ile büyük mutluluk yaşadı.
Son Dakika › Yerel › Antalya'da Görsel Şölen: Gökkuşağı - Son Dakika
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