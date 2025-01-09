Antalya\'da Hasta ve Refakatçileri İçin Ücretsiz Konaklama İmkanı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, 2024'te bin 405 vatandaşa 9 bin 224 geceleme hizmeti verdi.

Alanya ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısında hizmet veren Hasta ve Hasta Yakınları Sosyal Tesisi, 2024'te sağlığına kavuşmak isteyen hasta ve refakatçilerine ücretsiz konaklama imkanı sundu. Tesis, yıl boyunca bin 405 vatandaşa 9 bin 224 geceleme hizmeti sağladı. Tedavi için şehir dışından veya uzak mahallelerden gelen vatandaşlara ev sahipliği yapan tesis, özellikle Alanya'nın kırsal mahalleleri, Gazipaşa, Anamur ve Gündoğmuş ilçelerinin yanı sıra ülkenin farklı bölgelerinden gelen hasta ve yakınları için de faydalı oldu.

5 yılda 50 bini aşkın geceleme

2019-2024 arasındaki 5 yıllık süreçte ise 5 bin 70 vatandaşa toplam 50 bin 331 geceleme hizmeti verildi. - ANTALYA