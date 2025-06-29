Antalya'da Havuzda Kaza: Genç Ağır Yaralı - Son Dakika
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Antalya'da Havuzda Kaza: Genç Ağır Yaralı

Antalya\'da Havuzda Kaza: Genç Ağır Yaralı
29.06.2025 11:34
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17 yaşındaki Mert Can Karasoy, havuzdaki yetersiz su seviyesi nedeniyle ağır yaralandı.

Antalya'da gençlerin yoğun ilgi gösterdiği bir eğlence alanında meydana gelen kazada 17 yaşındaki Mert Can Karasoy ağır yaralandı. Havuzun su seviyesinin yetersiz olduğu öne sürülen kazada başını zemine çarpan Karasoy, aynı gün iki kez ameliyat edildi. Üç gün yoğun bakımda kalan genç, beyin cerrahisi kliniğinde tedavi altına alındı.

Sorumlulardan şikayetçi olduklarını söyleyen anne Yasemin Karasoy, "Evden oğlunu çıkarıyorsun, üstünü başını hazırlayıp giydirip gönderiyorsun. Sonra geliyorsun hastane yatağında buluyorsun. Acilen iki ameliyata giriyor, beli kırılıyor, omurgası kırılıyor, boynu kırılıyor. Sonuç bu. Ne hissedersiniz benim yerimde siz olsanız? Ben yandım, hiçbiri anne yanmasın" şeklinde konuştu.

Olay, 24 Haziran 2025 Salı günü saat 14.30 sıralarında Konyaaltı ilçesinde bulunan bir eğlence merkezinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte mekana giden Mert Can Karasoy, kurulan düzenekle yüksek bir noktadan havuza atladıktan sonra bir süre su yüzeyine çıkmadı. İlk anda bunun bir şaka olduğunu düşünen arkadaşları, kısa süre sonra durumun ciddiyetini anlayarak Karasoy'u sudan çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi.

İki ameliyat geçirdi, yoğun bakımda kaldı

Ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mert Can Karasoy, olay günü iki kez ameliyata alındı. Yaklaşık üç gün yoğun bakımda kalan gencin tedavisi beyin cerrahisi kliniğinde devam ediyor. Omurga, göğüs kafesi ve boyun bölgelerinde kırıklar oluşan Karasoy'un sağlık durumu önümüzdeki günlerde netleşecek. Karasoy'un bacaklarında his kaybı ve sinir hasarı bulunduğu belirtilirken, ayağa kalkıp kalkamayacağı henüz bilinmiyor.

"Oğlumun boyuna göre su yetersizdi, uyarı levhası yoktu"

Oğlunun durumunu hastaneden gelen bir telefonla öğrendiğini söyleyen anne Yasemin Karasoy, "Ben salı günü pazara çıkmıştım, bir telefon geldi. 'Oğlunuz Mert Can hastanede, başını çarptı. Gelir misiniz? Biz Eğitim Araştırma Hastanesi'nden arıyoruz' dediler. O telaşla hemen çıktım geldim. Baktım oğlum sedyede yatıyor. Ne olduğunu sordum. Ama oğlumun gündüzden arkadaşlarıyla havuza gideceğini biliyordum. Havuzda kaza geçirdiğini öğrendim" dedi.

Kazanın ardından havuzun su seviyesinin oğlunun boyuna uygun olmadığını öğrendiğini ileri süren Karasoy, "Oğlumun boyu 1.90. Havuzun, oğlumun boyuna göre suyun yetmediğini, yetersiz olduğunu öğrendim. Kamera kayıtlarını istedim, yok. İlgilenen yok, arayan soran yok. Oğlumun bu durumuna sadece 'geçmiş olsun' diyorlar" ifadelerini kullandı.

"Uyarı levhası olsaydı oğlum girmezdi"

Karasoy, alanda uyarı levhası bulunmadığını iddia ederek şunları söyledi: "Niye o gün o suyun yarım olduğunu söylememişler? Niye uyarı levhası koymamışlar? Benim oğlum 1.90 boyunda. Su seviyesinin yeterli olmadığını bilmeden dolu sanıp atlamış. Levha olsaydı, en azından oğlum girmezdi. Başını çarptığı için göğüs kafesi, omurga kemiği kırıldı. Bacağında aksama var. Salı gününden beri hastanedeyiz. Dört çocuk annesiyim. Anne olanlar ne hissettiğimi anlayabilir. Evden oğlunu çıkarıyorsun, üstünü başını hazırlayıp giydirip gönderiyorsun. Sonra geliyorsun hastane yatağında buluyorsun. Acilen iki tane ameliyata giriyor, beli kırılıyor, omurgası kırılıyor, boynu kırılıyor. Sonuç bu. Ne hissedersiniz benim yerimde siz olsanız? Ben yandım, hiçbiri anne yanmasın. Ben sadece oranın kapatılmasını istiyorum".

"Can kurtaran yoktu, ilgilenen olmadı"

İşletmede ihmallerin olduğunu öne süren anne Karasoy, şöyle devam etti: " Yetkililer duyarlı olsun, her şey araştırılsın. İzinleri yoksa, suyu yarım dolduruyorlarsa, kamera kayıtları yoksa, hepsi araştırılsın. Oğlumun davasını kapatmasınlar. Benim oğlum oraya üç arkadaşıyla gitti. Atladıktan sonra suyun seviyesi azmış. Cankurtaran yokmuş. Arkadaşları olmasaydı oğlum suyun altından çıkamayacaktı. Onlar çıkardı, ambulansı onlar çağırdı. İşletmeden kimse müdahale etmemiş. Sadece elden parayı alıp içeri sokmuşlar. Hani can kurtaran? Hani sağlık görevlisi? Oğlum suyun altında iki kez bilincini kaybetmiş. Arkadaşları sayesinde kurtuldu. Böyle bir yerde neden sağlık ekibi yok? Hangi havuzda can kurtaran olmaz? Şikayetçiyim, sonuna kadar da davanın arkasındayım."

"Ayağa kalkıp kalkamayacağı belli değil"

Baba Şaban Karasoy ise oğlunun sağlık durumuna ilişkin şu açıklamayı yaptı: "İki kez ameliyat geçirdi, üç gün yoğun bakımda kaldı. Boyun kemikleri kırık, sinirlerde ezilme ve sıkışma var. Ayaklarındaki hasar nedeniyle ayağa kalkıp kalkamayacağı belli değil. Doktorlarımızdan Allah razı olsun. Biz aile olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisiyiz. Başka gençler zarar görmesin".

Aile şikayetçi olurken avukatları aracılığıyla da suç duyurusunda bulanacaklarını söyledi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Mert Can, antalya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Havuzda Kaza: Genç Ağır Yaralı - Son Dakika

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