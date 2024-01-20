 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Kadınlar İçin Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Kadınlar İçin Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi Başladı

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen sosyal inovasyon ve girişimcilik eğitimi, kadınların yenilikçi fikirlerini ve projelerini topluma kazandırmayı hedefliyor. Eğitimde, katılımcılar yaratıcı fikirlerini geliştirerek toplumsal sorunlara etkin çözümler sunmayı öğreniyor. Eğitime katılan kadınlar, fikirlerini ekonomik kazanca dönüştürme ve ikna süreçleri üzerine tartışma imkanı buluyor. Eğitim programına katılan kadınlar, gelecekte Antalya'da güzel projelere imza atacaklarını belirtiyor.

20.01.2024 - 10:22,  Güncelleme: 10:32
Abone Ol

Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nin Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezi'nde (ASSİM), yenilikçi fikirleri ve projeleriyle topluma katkıda bulunmayı ve kendi işini kurmayı hedefleyen kadınlar için sosyal inovasyon ve girişimcilik eğitimi başlattı.

80 kadının katılımıyla gerçekleşen eğitim, 18-19 Ocak'ta gerçekleşti. Kursiyerler yuvarlak masa grup çalışmalarıyla belirlenen konularda girişimcilik modelleri hakkındaki fikirlerini masaya yatırdı. Kadınlar toplumsal sorunlara yönelik mevcut çözümlerden daha etkin, verimli, sürdürülebilir, adil ve yaratılan değerin bireylerden önce bir bütün olarak topluma kazandırıldığı yeni bir çözüm olarak öne çıkan sosyal inovasyon eğitiminde yaratıcı fikirler geliştirdi.

ASSİM'de sosyal inovasyon eğitimini veren Doç. Dr. Üvet, katılımcıların fikirlerini toplumsal yarara dönüştürürken aynı zamanda ekonomik kazanç elde edebilmeleri, gelir modelleri oluşturabilmeleri ve fikirlerini sunarken yaşanacak ikna süreçleri üzerine tartışabildikleri bir eğitim ortamı oluşturduklarını belirtti. Doç. Dr. Üvet, eğitime katılan kadın katılımcılar için, "Katılım çok güzel. Çok güzel çalışmalar yaptılar. Yuvarlak masa grup çalışmalarıyla birlikte fikirlerini masaya yatırdılar" diye konuştu.

Sosyal inovasyon eğitimine katılan Ekolojik Yaşam Derneği Başkanı Meziyet Avcı, Muratpaşa Belediyesi'nin tüm kurslarını takip ettiğini dile getirdi. Eğitim programını öğrenince proje yazma, girişimcilik, proje ve inovasyon üzerine bilgilerini artırmak istediğini söyleyen Avcı, projelendirme anlamındaki eksikliklerini eğitim programıyla giderdiğini belirtti.

Eğitime katılan bebek ve doğum fotoğrafçısı Burcu Tuzluoğlu, kamu yönetimi ve fotoğrafçılık alanında eğitim aldığını belirterek, "Her iki disiplini bir arada kullanabileceğim ve toplumda güzel projelere imza atmak niyetinde olduğum için bu eğitimi gördüğümde çok ilgimi çekti" dedi.

Eğitim programının dolu dolu geçtiğini ve çok keyif aldığını söyleyen Tuzluoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bundan sonrası için eminim ki Antalya'da güzel projelere imza atacağız. Eğitimi son derece faydalı buldum. Bu tip eğitimler gerçekten arttırılmalı. Özellikle kadın girişimciler için çok güzel örnek oluyor. Sonuçta çevremizde biz faydalı rol modelleriz. O yüzden ben çok kıymetli buluyorum. Kesinlikle destekliyorum eğitimleri."

Antalya\'da Kadınlar İçin Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi Başladı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Muratpaşa, Antalya, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Kadınlar İçin Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi Başladı - Son Dakika


12:27
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11
Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41
Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48
Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir

Son Dakika
12:27 Türkiye Uzay Ajansı Başkanı'ndan 55 milyon dolar eleştirilerine yanıt: Futbol vurgununda bundan fazlası çalındı
12:11 Arnold Schwarzenegger'ın uğruna gözaltına alındığı saati 294 bin dolara satıldı
11:41 Tuvana Türkay, hamak yogası yaptığı anları yayınladı
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:48 Akran zorbalığı kamerada: Arkadaşlarını kavga ettirip izlediler
10:47 İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 68 milyon lira olan 568 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 12:49:35. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Kadınlar İçin Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Eğitimi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement