Antalya'da Kapı Kilidi Arızalandı, İki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'da Kapı Kilidi Arızalandı, İki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir anne markete gittiğinde çocukları arızalanan kapı kilidi nedeniyle evde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, küçük çocukları balkondan girerek kurtardı.

12.11.2024 11:24  Güncelleme: 11:26
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Evin kapı kilidi arızalandı, evde mahsur 2 çocuğu itfaiye kurtardı

ANTALYA - Antalya'da annelerinin markete giderken evde bıraktığı iki çocuk arızalanan kapı kilidi nedeniyle evin içerisinde kilitli kaldı. Küçük çocukları itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla balkondan ikamete girerek kurtardı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Şelale Mahallesi 7342 sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ikamette 3 çocuğu ile birlikte bulunan Pınar M., o sırada uyuyan 2 yaşındaki Emirhan ve 6 yaşındaki ablası Nisanur'u evde bırakarak markete gitti. Market alışverişini tamamlayarak ikametine geri dönen genç kadın, tüm uğraşlarına rağmen anahtarı ile kapıyı açamadı. Evin içerisinde bulunan 6 yaşındaki kızına kapıyı açmasını söyleyen Pınar M., kapı yine açılmayınca 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak çocukların ev içerisinde kilitli kaldığını bildirdi.

İtfaiye erleri kurtardı

İhbarla olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi. İtfaiye erleri çelik kapıyı açamayınca merdiven yardımıyla ikinci kattaki ikametin balkonuna çıktı. Balkon kapısından içeriye giren itfaiye ekipleri içerden de kilitli kalan kapıyı açamayınca huysuzlanan ve ağlamaya başlayan küçük çocukları itfaiye aracının merdiveni ile ikametin balkonundan alınarak annelerine teslim edildi. Büyük korku yaşadıkları gözlenen iki çocuğun annelerine sıkı sıkı sarıldığı görüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da Kapı Kilidi Arızalandı, İki Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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