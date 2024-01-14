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Antalya'da Kar Esareti Yok, Sahillerde Yoğunluk Oluştu - Son Dakika
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Antalya'da Kar Esareti Yok, Sahillerde Yoğunluk Oluştu

Türkiye'nin doğu illerinde kar esareti etkili olurken, turizm kenti Antalya'da güneşli havayla birlikte sahillerde yoğunluk oluşurken, deniz keyfi yapanlar oldu. Antalya'da termometreler 16 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 19.5 derece ölçüldü. Almanya'dan gelen bir turist ise Antalya'nın güzel havasını ve denizini övdü.

Antalya\'da Kar Esareti Yok, Sahillerde Yoğunluk Oluştu
14.01.2024 - 14:35,  Güncelleme: 14:37
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Türkiye'nin doğu illerinde kar esareti etkili olurken, turizm kenti Antalya'da güneşli havayla birlikte sahillerde yoğunluk oluşurken, deniz keyfi yapanlar oldu.

Türkiye'nin özellikle doğu illerinde karlı ve soğuk hava etkili olurken, bir çok köy yolu kapandı, kar yüksekliğini bazı bölgelerde araç boyunu geçti. Buna rağmen turizm kenti Antalya'da ise güneşli havayla birlikte termometreler 16 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 19.5 derece ölçüldü. Hafta sonu tatilini de fırsat bilenlerin adresi ise sahil ve parklar oldu. Varyanttan Konyaaltı Sahili'ni ve karla kaplı Beydağlarını izleyenler, öz çekim yapmayı da ihmal etmedi. Yürüyüş yapanlar kadar, deniz kıyısında sohbet edenler ve denize girenlerde oldu. Karlı manzara eşliğinde güneşlenenler ve balık avlayanlarında olduğu görüldü.

Almanya'dan 6 günlüğüne Antalya'ya gelen Murat Topal, "İş için geldim, annem de var. Denize girmeden Almanya'ya dönülmezdi. Her gün hemen hemen geliyorum, şuan ki hava yazı bile aratmıyor. Dağlarda kar var. Almanya'da havalar sıfırın altında, burada sanki 30 derece. Ülkemiz cennet gibi ev hiçbir yere değişilmez. Bunun üzerine ülke yok. 40 yıldır Almanya'dayım ama döneceğim. Soğan ekmek yiyelim ama memleketimizde yaşayalım" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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