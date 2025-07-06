Antalya'da Kiranın Artışı Çileye Dönüştü - Son Dakika
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Antalya'da Kiranın Artışı Çileye Dönüştü

Antalya\'da Kiranın Artışı Çileye Dönüştü
06.07.2025 12:20
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Beyin anevrizması hastası Fatma Ateş, ev sahibi tarafından icra ile evinden çıkarıldı.

Antalya'da daha önce kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce elektrik saati sökülüp 3 gün boyunca karanlık çilesi çeken beyin anevrizması hastası iki çocuk annesi Fatma Ateş (47), ev sahibi tarafından icra yoluyla evinden çıkarıldı. Eşyaları sokağa bırakılan Ateş, "Bu gece çaresizce eşya nöbetindeyim. Yarın ise güneş doğmasın, çünkü doğarsa hem ben yanacağım hem de eşyalarım" diyerek çaresizliğini gözyaşlarıyla anlattı.

Olay, geçtiğimiz gün Kepez ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Fatma Ateş, hastanede olduğu sırada evine gelen ev sahibi, avukatı ve icra memurları eşliğinde çilingir yardımıyla kapıyı açarak eşyaları dışarı çıkardı. Hastane kontrolü sonrası evine dönen kadın, kapının açık, eşyalarının ise bina önüne bırakılmış olduğunu gördü. Ateş, tahliye taahhütnamesindeki imzanın kendisine ait olmayan bir imza olduğunu öne sürerek, durumu yetkililere bildirdiğini belirtti. Kiraların artmasıyla birlikte ev sahibinin "Kızım gelecek, o oturacak" gerekçesiyle evi boşaltmak istediğini söyleyen kadın, kirasının 800 TL'den 5 bin TL'ye kadar yükseldiğini, buna rağmen anlaşma sağlanamadığını ifade etti.

Daha önce karanlık çilesi çekmişti

Yaklaşık 2 yıl önce ise Ateş, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce elektrik saati sökülüp 3 gün boyunca karanlık çilesi çekmişti, elektrik firmasının saati tekrar takmasıyla yüzü gülmüştü.

"Eşyalarım dışarıda, bekleyecek yerim yok"

Ev arayışına bir ay önce başladığını belirten Fatma Ateş, "Şehir hastanesindeydim. Randevum vardı. Arayan karşı tarafın avukatıydı. 'Abla gel, biz kapıdayız. Eşyaları atacağız' dedi. Geldiğimde zaten çilingir çağırılmıştı. Eşyaları dışarı çıkardılar. Zaten eşyalarımı toparlamıştım. İki yıldır sorun yaşıyorduk. Ev sahibiyle önce kira yüzünden, sonra 'Kızım gelecek' diyerek tahliye istedi" dedi.

"Tahliye kararındaki imza bana ait değil"

Ev sahibinin mahkemeye başvurduğunu, tahliye kararı verildiğini ancak söz konusu belgede yer alan imzanın kendisine ait olmadığını belirten Ateş, "İmzayı ben atmadım. Raporlarda da bu ortaya çıktı. Ama süreç ilerledi, karar çıktı. Aslında okul tatil olunca zaten çıkmayı planlamıştım ama bu şekilde hayal etmemiştim" ifadelerini kullandı.

"Geceyi eşyalarımın başında nöbet tutarak geçireceğim"

Fatma Ateş, devlet desteğiyle geçindiğini, sabit bir gelirinin olmadığını belirterek, "15 bin TL kira istesinler, veririm ama düzenli gelir olmadığı için kimse ev vermiyor. Şu an eşyalarım dışarıda. Sağ olsun komşularım çağırdı ama geceyi eşyalarımın başında nöbet tutarak geçirmeyi planlıyorum" şeklinde konuştu.

"Güneş doğmasın, çünkü o doğarsa ben de yanacağım"

İki çocuk annesi kadın, gözyaşları eşliğinde kızını memlekete gönderdiğini, 13 yaşındaki oğlunu ise durumu görmesin diye babaannesine gönderdiğini belirtti. Ateş, "Oğlum görse kendine yediremezdi, o yüzden 'gelme' dedim. Ama eninde sonunda öğrenecek. Bu gece uyumayacağım. Bekleyeceğim. Gündüz olmasın, güneş doğmasın. Çünkü güneş doğarsa hem ben yanacağım hem de eşyalarım" dedi.

"Ben sadece huzurlu bir ev istiyorum"

Daha önce ağır bir beyin anevrizması geçirdiğini, 8,5 saatlik ameliyat sonrası ayakta kalabildiğini belirten Ateş, "İnsanların ve hayatın darbelerine alıştım ama bu kez çok yoruldum. Benim tek isteğim çocuklarımla kalabileceğim huzurlu bir ev. Temmuz ayında Ankara'da kontrolüm var, gitmem gerekiyor. Ama bu gidişle gidemem. Ben ev değil, sadece huzur istiyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Fatma Ateş, antalya, 3-sayfa, Hukuk, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Antalya'da Kiranın Artışı Çileye Dönüştü - Son Dakika

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