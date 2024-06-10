Antalya'da kurban yakalama timi hazır - Son Dakika
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Antalya'da kurban yakalama timi hazır

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 7 kişilik kurban yakalama timi, bayram hazırlıklarını tamamladı. Tim, hayvana yaklaşma, yakalama ve tüfekle sakinleştirici iğne kullanımı konularında eğitim aldı.

10.06.2024 12:01
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Antalya'da sahiplerinin ellerinden kaçan kurbanlıklara karşı Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 7 kişilik kurban yakalama timi, bayram hazırlıklarını tamamladı.

Kurban Bayramı'nda sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıkların yakalanması amacıyla kurulan 7 kişilik kurban yakalama timi, bu yılki eğitimlerini bir tatbikatla tamamladı. Timde yer alan belediye personeline; hayvana yaklaşma, yakalama ve tüfekle sakinleştirici iğne kullanımı konularında bilgi verildi.

Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleşen eğitimlerin ardından büyükbaş hayvanların bulunduğu bölümde tatbikat yaptı. Tim üyeleri kendilerinden kaçan büyükbaş hayvanı önce iğne ile sakinleştirdi, ardından iple yakaladı. Ekip ardından hayvanın kontrolünü sağladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'nde görevli kurban yakalama timinin sorumlusu Veteriner Hekim İsmail Zeybek, hayvanların kaçtığı esnada anestezi ekibinin iğneyi attığını ve ardından hayvanı sakinleştiğini söyledi.

Geçen yıl kurbanlık bir hayvanı yakalamak için uzun uğraşlar verdiklerini hatırlatan Zeybek, "Biraz zorlandık ama onun dışında bahçe ve ağıl gibi yerlerde olduğu için hayvana yaklaşamadıkları durumda vatandaşlar bizi çağırıyorlar. Biz de anesteziyle sakinleştirip, yakaladıktan sonra kesim için yardımcı oluyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Antalya'da kurban yakalama timi hazır - Son Dakika

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